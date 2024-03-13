Сотрудники и ветераны СИЗО-2 УФСИН России по Алтайскому краю благоустроили место захоронения участника Великой Отечественной войны

В рамках мероприятий, приуроченных к 145-летию образования уголовно-исполнительной системы России, сотрудники и ветераны следственного изолятора №2 г. Бийска почтили память ветерана ВОВ Владимира Семеновича Колонтаева, служившего в уголовно-исполнительной системе более 40 лет.

Они очистили от снега и привели в порядок могилу ветерана, возложили на нее венок, выразили уважение памяти Владимира Семеновича минутой молчания.

Уроженец г. Бийска Владимир Колонтаев был призван на службу в Красную Армию в марте 1942 года. В составе 436-го тяжелого самоходного артиллерийского полка сражался на Ленинградском и 1-м Прибалтийском фронтах.

Осенью 1947 года пришел на службу в ИТК-7 г. Бийска стрелком военизированной охраны. В 1957 году перешел в следственный изолятор №2. Здесь он проработал вплоть до выхода на пенсию в мае 1989 года. На заслуженный отдых ветеран ушел с должности старшего контролера и в звании старшины внутренней службы.

Среди наград Владимира Семеновича – орден Отечественной войны II степени, многие медали, в том числе медаль «За боевые заслуги».

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

новости алтая , новости горного алтая лента новостей ,