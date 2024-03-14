Сотрудники МЧС Алтайского края обеспечат безопасность в период празднования Масленицы

До 17 марта на территории Алтайского края проходят мероприятия в рамках Масленичной недели. В связи с этим сотрудники МЧС усилили контроль некоторых объектов.

Всего под охрану взято более 169 мест, на которых планируется присутствие более 37 тысяч человек, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Кроме того, были проведены инструктажи и беседы по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности с руководителями, обслуживающим персоналом и организаторами мероприятий. Вручены памятки о мерах пожарной безопасности.

Спасатели проверили работоспособность источников наружного противопожарного водоснабжения, состояния проездов и подъездов.

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