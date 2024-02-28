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Сотрудники МЧС за год устранили 306 тыс. нарушений правил пожарной безопасности

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Сотрудники МЧС за год устранили 306 тыс. нарушений правил пожарной безопасности

Почти 2 тысячи объектов надзора контролирует МЧС России

Сотрудники МЧС России за год устранили 306 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, сообщает ведомство.

– В течение года органами ГПН проведено 360 тысяч профилактических визитов и 89 тысяч контрольных мероприятий. В результате такой работы устранено 306 тысяч нарушений требований пожарной безопасности, – сообщил глава МЧС России Александр Куренков. 

Сотрудники ведомства направили более 29 тысяч заявлений в органы власти о неудовлетворительном противопожарном состоянии, 15 тысяч заявлений направлено в прокуратуру. 

– По результатам проверок оштрафованы свыше 5 тысяч юридических и 11 тысяч должностных лиц. За неисполнение в срок законных предписаний почти 6,5 тысяч передано в суды, – сказал Александр Куренков. 

При этом подчеркивается, что жилье – это неподнадзорная для МЧС среда и ответственность за пожарную безопасность в нем лежит на проживающих. Отмечается, что пожары в частном секторе – это 95% от всех пожаров по стране и 85% всех жертв огня.

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Взято отсюда

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