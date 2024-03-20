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Сотрудники полиции призывают информировать о противоправном контенте в интернет-ресурсах

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Сотрудники полиции призывают информировать о противоправном контенте в интернет-ресурсах

Сотрудники полиции отмечают, что  фиксируются факты создания в социальных сетях и мессенджерах сообществ, посвященных обсуждению различного рода противоправных деяний, связанных с образовательными учреждениями, в том числе таким негативным явлением как «скулшутинг». Посредством указанных сообществ могут быть распространены сообщения с различными угрозами и недостоверными сведениями, цель которых -дестабилизация обстановки в конкретной ситуации, спекуляция на теме безопасности детей.

При этом злоумышленники могут воспользоваться информацией, которую получают в сети Интернет, на  страницах в социальных сетях.

В настоящее время со стороны правоохранительных органов и добросовестных владельцев интернет-ресурсов предпринимаются меры, направленные на борьбу с противоправным контентом в сетях. Например, администрацией различных мессенджеров при поступлении жалоб от пользователей группы с противоправным контентом блокируются и удаляются.

Взято отсюда.

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