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Сотрудники прокуратуры поздравили воспитанников Бийского центра помощи детям

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Сотрудники прокуратуры поздравили воспитанников Бийского центра помощи детям

Детям подарили акустическую колонку и наборы для творчества

Сотрудники прокуратуры Бийска посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и поздравили воспитанников и сотрудников учреждения с наступающим Новым годом, сообщила прокуратура Алтайского края.

В Центре проживают дети в возрасте от 5 до 17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и лишившиеся дома и семьи.

Для проведения праздников в Центре детям подарили акустическую колонку, а для детей дошкольного возраста приобретены наборы для творчества и развития.

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