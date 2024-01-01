Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Сотрудники Рубцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю встретились с воспитанниками подшефного детского дома

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Сотрудники Рубцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю встретились с воспитанниками подшефного детского дома

Новый год – особенный праздник, а больше всего его ждут именно дети. Каждый ребенок верит в чудеса и в исполнение желаний. 

В канун Нового года офицеры Рубцовского межрайонного следственного отдела навестили воспитанников подшефного Куйбышевского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Следователи не пропускают ни одного мероприятия, проходящего в стенах Центра. В теплой, дружеской атмосфере прошло новогоднее сказочное представление, подготовленное детьми и их воспитателями. В этот раз на сцену вышли не только главные сказочные персонажи Нового года– Дед Мороз и Снегурочка, но и всеми любимые Лиса Алиса и Кот Базилио.

Поздравив ребят с наступающим Новым годом, руководитель Рубцовского межрайонного следственного отдела Юрий Лаптев пожелал им здоровья, благополучия и весело провести каникулы. Вместе с добрыми пожеланиями дети получили подарки от следователей.          

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , новости алтая сегодня видео ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

На Алтае заболели коклюшем более 25 учеников гимназии

02.01.2024

 Здоровье

Власти российских регионов отменяют введенные ранее ограничения абортов

02.01.2024

 Здоровье

Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

02.01.2024

 Образование

Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

02.01.2024

 Образование

Единственное в мире, где проезд дешевеет. Что мы знаем о метро Барнаула: выдумки, правда, картинки

02.01.2024

 Новости Алтай

Стало известно, когда выйдет новая часть франшизы «Майор Гром»

02.01.2024

 Новости Алтай

Как правильно хранить блюда, приготовленные на Новый год

02.01.2024

 Новости Алтай

Сотрудники Рубцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю встретились с воспитанниками подшефного детского дома

02.01.2024

 Новости Алтай

Сегодня на телеканале «Россия 1» премьера главной семейной кинокартины уходящего года – «Чебурашка»

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix