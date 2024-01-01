Сотрудники Рубцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю встретились с воспитанниками подшефного детского дома

Новый год – особенный праздник, а больше всего его ждут именно дети. Каждый ребенок верит в чудеса и в исполнение желаний.

В канун Нового года офицеры Рубцовского межрайонного следственного отдела навестили воспитанников подшефного Куйбышевского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Следователи не пропускают ни одного мероприятия, проходящего в стенах Центра. В теплой, дружеской атмосфере прошло новогоднее сказочное представление, подготовленное детьми и их воспитателями. В этот раз на сцену вышли не только главные сказочные персонажи Нового года– Дед Мороз и Снегурочка, но и всеми любимые Лиса Алиса и Кот Базилио.

Поздравив ребят с наступающим Новым годом, руководитель Рубцовского межрайонного следственного отдела Юрий Лаптев пожелал им здоровья, благополучия и весело провести каникулы. Вместе с добрыми пожеланиями дети получили подарки от следователей.

Взято отсюда.

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