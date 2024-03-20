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Сотрудники УФСИН России по Алтайскому краю оказывают помощь осужденным в рамках исполнительной и пенитенциарной пробации

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Сотрудники УФСИН России по Алтайскому краю оказывают помощь осужденным в рамках исполнительной и пенитенциарной пробации

К сотрудникам групп пробации с заявлениями об оказании помощи в ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации уже обратились более 70 осужденных. По каждому заявлению проводится проверка оценки индивидуальной нуждаемости и принимается решение о целесообразности содействия.

Планомерную работу по реализации вступившего в силу закона «О пробации в Российской Федерации» УФСИН России по Алтайскому краю проводит совместно с Правительством региона, краевыми министерствами социальной защиты, здравоохранения, управление по труду и занятости населения, ГУ МВД.

В настоящее время сотрудники групп пробации УФСИН приняли в работу свыше 50 заявлений. Наиболее волнующей проблемой для большинства обратившихся за помощью является вопрос трудоустройства. Для них сотрудники УФСИН совместно с центром занятости населения проводят профориентационные беседы, встречи с потенциальными работодателями и другие мероприятия, направленные на организацию их трудовой занятости.

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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