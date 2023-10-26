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Сотрудники УФСИН России по Алтайскому краю, ветераны и осужденные посетили передвижную выставку-музей «Поезд Победы»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Уникальный поезд прибыл в город Бийск на три дня и разместился на железнодорожном вокзале. За это время экспозицию о событиях Великой Отечественной войны поочередно посетили сотрудники СИЗО-2 и КП-2 со своими семьями, ветераны учреждений УИС г. Бийска, а также осужденные к принудительным работам из УФИЦ КП-2.

«Поезд Победы» – это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны: «Брестская крепость», «Электричка на фронт», «Окопы», «Концлагерь», «Санитарный вагон» и другие.

Посетители уникального музея окунулись в атмосферу той Великой войны, с благодарностью вспомнили тех, кто сломил фашистов, – в боях на фронте, трудом – в тылу.

Бесспорно, такие мероприятия формируют чувства патриотизма, гордости за нашу Родину как у сотрудников, так и у осужденных.

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

новости Локтевский

Взято отсюда

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