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Сотрудники Управления ФСБ по Алтайскому краю задержали жителя Новоалтайска за госизмену

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Сотрудники Управления ФСБ по Алтайскому краю задержали жителя Новоалтайска за госизмену

32-летний мужчина связался через интернет с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористическим, запрещённого на территории РФ.

Он фактически изъявил желание участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины. Для подтверждения своих намерений мужчина отправил видеозапись со своей присягой. Исполняя задания украинского «куратора», он в дальнейшем собирал сведения о военнослужащих региона, а также местах дислокации воинских частей, передавая их на электронную почту запрещённой организации. Александра Яскожук, официальный представитель УФСБ России по Алтайскому краю сообщила, что следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю в отношении жителя региона возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя, мужчина заключен под стражу.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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