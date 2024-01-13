Сотрудников «Алтайской правды» наградили на Дне российской печати

Сегодня в России отмечают День печати – профессиональный праздник всех работников СМИ. Торжество объединяет редакторов, журналистов, издателей, публицистов, корректоров и других специалистов, причастных к созданию газет и журналов.

На полгода вперед

Накануне в краевой столице в торжественной обстановке заслуженные награды получили одни из лучших представителей отрасли. Среди них – и ряд наших коллег по «АП».

Фото: Андрей Каспришин

Шеф-редактор сайта «Алтайской правды» Ксения Ширяева / Фото: Андрей Каспришин

– В «Алтайской правде» я работаю с ноября 2009 года. Пришла сразу на должность начальника отдела подписки и распространения, – рассказывает Наталья Маркелова. – Очень люб­лю общение с нашими читателями с глазу на глаз. Это всегда запоминается надолго. В дни подписчика мы бывали в Суетском, Алейском, Заринском, Мамонтовском, Завяловском, Романовском и других районах. Люди у нас в крае хорошие, добрые. Расскажут и о себе, и о селе родном. Когда общаешься напрямую с подписчиками, случается, что в одно и то же место приезжаешь с интервалом в несколько лет. Был случай в Тогуле, когда приехала, и меня люди узнали. При том, что в прошлый раз была здесь десять лет назад – мы тогда вручали призы подписчикам.

Наталья Маркелова / Фото: Андрей Каспришин

По словам Натальи, многие читатели знают наших журналистов по именам и расспрашивают о них. Были случаи, когда с большой теплотой рассказывали о фотографиях Евгения Налимова и Андрея Каспришина. Есть и те, кто сохраняет газету как память о событиях.

– Мое ремесло хотя и не связано с журналистикой напрямую, тоже интересно. Работа с подпиской предполагает другой темп работы и горизонт планирования. Год только начался, а мы уже готовим подписную кампанию на второе полугодие. Живем как будто на полгода вперед – это и другие числа в голове, и иная реальность, – улыбается коллега. – И случаи любопытные происходят. Многие люди в крае увлекаются фотографией и коллекционируют снимки из наших газет. Бережно их вырезают, оформляют. Приходил даже как-то человек, который собрал целый такой альбом. Было это в Верх-Суетке.

С богатой историей

«Алтайской правде» в этом году исполняется 107 лет. Многое, конечно, изменилось. В разное время в штате работали такие корифеи, как Лариса Паршукова, Галина Соколова, Людмила Извекова, Александр Астапов, Алексей Герасимов, Виктор Синолиц, Анатолий Муравлёв. Это – лишь часть длинного списка тех, кто словом и делом помогал нашим читателям в спорных ситуациях, рассказывал об успехах и поражениях, шел рядом плечом к плечу.

– В профессию пришла случайно. Училась на филологическом факультете в Ленинграде. Здесь же нашла свою судьбу. Мой будущий муж учился по журналистскому профилю, а моя специальность – учитель русского языка и литературы. После завершения обучения мы приехали сюда, в Алтайский край, – вспоминает Галина Соколова. – Муж начал работать в издании «Молодёжь Алтая». На руках у меня был маленький ребенок, а потому пойти работать по своему профилю не было возможности. Я искала такое место, где можно было бы работать по принципу «пришел, ушел – и голова не болит». Так я устроилась корректором в «Алтайскую правду».

По воле случая через некоторое время Галина Ивановна написала небольшую заметку. В коллективе это отметили и предложили перейти в корреспонденты.

– После этого моя карьера пошла в гору. Коллеги любили говорить «выросла от корректора до заведующей отделом». Молодым, энергичным, тогда нам все казалось интересным и увлекательным. Редакция была очень дружная, – добавляет женщина.

Более 33 лет Галина Соколова отдала любимой газете. Однажды ученики одной из школ написали письмо в «Комсомольскую правду». Журналисту стало интересно, что это за история. Съездив туда, пообщалась с учительницей и ребятишками. Подружившись, даже вели переписку. Когда новые знакомые выпускались, Галина снова к ним приехала. Так получилось, что материалы про ребят вышли, когда те учились в пятом классе, потом на выпускной, и еще один – через пять лет, когда те начали работать.

– Были и курьезы. Мои имя и фамилия не такие уж и редкие. Однажды, придя в редакцию, узнала, что меня просят срочно позвонить в краевую больницу, – вспоминает журналист. – Звоню, представляюсь. По ту сторону мужской голос начинает задавать какие-то вопросы. Один из них: «Когда вы вернете книгу?» Я ответила, что не понимаю, о чем речь. Выяснилось: мой собеседник отдыхал в барнаульском санатории, где познакомился с приятной дамой. Она представилась моим именем, показала одну из статей в «Алтайской правде» и сказала, что работает корреспондентом. После этого герои истории разъехались, а мужчина решил таким образом найти свою новую знакомую.

Совпало с традицией

– Раньше в «Алтайской правде» Новый год отмечали иначе. Ночь с 31 на 1-е была рабочей, потому что тогда по телетайпу приходило поздравление советскому народу в редакцию. Это происходило обычно ближе к полуночи, иногда и позже. Информацию готовили к публикации. Потому трудились, что называется, до седьмого пота, – делится воспоминаниями бывший первый зам главного редактора Виктор Синолиц. – Да и длительных выходных тогда не было – только первого января. Поэтому праздник отмечали 13-го. Это была единственная редакция в стране, которая праздновала Новый год именно в это время. Готовили угощения, писали сценарии праздника. Было очень весело! Такая традиция появилась еще в 60-е годы прошлого века. И только в начале девяностых появился привычный теперь праздник – День российской печати, совпавший с редакционной традицией.

Фото: Андрей Каспришин

Неизменной сегодня остается наша любовь к подписчикам и желание сделать этот мир лучше и добрее. Мы по-прежнему выискиваем и отсеиваем среди свежих и давних пластов событий уникальные факты и судьбы – и это богатство с трепетом и благодарностью вмещает в себя необъятная сокровищница под именем «История Алтайского края».

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Взято отсюда.

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