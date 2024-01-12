Без отопления в январе осталось не только Подмосковье

Год начался с коммунальных аварий по всей стране. Один из самых громких инцидентов был в подмосковном Подольске, где тысячи жителей остались без тепла и вышли на митинг. Их проблема дошла сначала до губернатора, потом — до федеральных властей, Следственного комитета, МЧС и даже президента. Однако проблема не только в Подмосковье — в Архангельске люди остались без отопления прямо в новогоднюю ночь, в ХМАО в сорокаградусные морозы произошла целая серия аварий, в Краснодаре местами пропали одновременно вода, отопление и электричество. Разбираемся, почему именно сейчас люди по всей стране остаются без отопления.

Когда говорят, что в России две беды, почему-то забывают, что у нас еще есть погода, которая всё объясняет: неожиданно наступившая зима приносит с собой снег (из-за него пробки на дорогах и аварии) и ветер с ледяными дождями (они обрывают провода). В этом году еще и аномальные морозы — именно их упомянул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя причины проблем с отоплением в разных регионах России.

При чём тут холода

Морозы в этом году держатся и правда аномальные. Холода пришли в Россию с началом декабря — в первые же зимние выходные в отдельных регионах столбики термометров опустились на 20 градусов ниже нормы. В новогодние праздники тоже было холодней обычного в большинстве регионов страны, и в ближайшее время потепления ждать не стоит. Об этом рассказал накануне главный синоптик страны.

— Во многих регионах ожидаются значительные морозы. Под словом «значительные» понимается отклонение температуры от нормы на —7… -10 градусов, — предупредил Роман Вильфанд.

Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.

Аномальные холода усиливают нагрузку на коммунальные сети — и коммунальные сети с ней не справляются.

— Когда аномальные морозы держатся не 1–2 дня, а условно неделю, в домах становится холодно и люди начинают использовать электрические обогреватели — усиливается нагрузка на электросети, — говорит председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. — На праздники люди, как правило, уезжают за город — усиливается потребление электричества уже там. При сильной нагрузке начинают срабатывать автоматы. Ледяные дожди, ветры — они обрывают провода. И это приводит к неисправностям, в том числе отопительных котлов, как это произошло в Подольске. Там отключился котел из-за электричества, а когда его включили — трубы уже замерзли. Почему ушло столько времени на включение, сейчас выясняет следствие.

Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.

В аварии в Подольске сейчас обвиняют гендиректора Климовского специализированного патронного завода, которому принадлежала котельная, начальника котельной и замглавы администрации. Всех троих заключили под стражу.

Не морозом единым

Второй причиной коммунальных аварий Дмитрий Песков назвал износ систем ЖКХ, на ремонт которых требуется время.

— Разумеется, будут делаться выводы, чтобы в местах, где наиболее уязвима с точки зрения ветхости инфраструктура, она заранее менялась, — пообещал представитель Кремля.

О том, что системы жилищно-коммунального хозяйства пребывают в плачевном состоянии, говорят и эксперты отрасли. По словам Константина Крохина, эта проблема актуальна для большинства населенных пунктов страны и объём износа сетей колеблется от 40 до 90%.

— Точного износа никто не знает, никто его не измерял, в основном он определяется с помощью ежегодного коэффициента с момента ввода в эксплуатацию, — говорит Крохин. — Но все понимают, что инфраструктура старая — это советский задел, на котором мы продолжаем выезжать. Там, где нет большого строительства, сети худо-бедно справляются. Как только у нас в городах начинается строительство новых многоэтажек, которые вешаются на старые теплосети, они начинают прорываться.

Обостряет ситуацию сама система управления коммунальным хозяйством.

— Ответственность по обеспечению населения теплом лежит на органах местного управления, и они должны либо собственными силами с этим справляться, либо привлекать инвесторов, — рассказала MSK1.RU зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Светлана Разворотнева — депутат Госдумы, заместитель председателя комиссии по обеспечению жилищных прав граждан, заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль»

Инвесторы в эту сферу идут неохотно, а без дополнительного финансирования обновить инфраструктуру не получается.

— В регионах, где идет активное жилищное или инфраструктурное строительство — например, Москва, Ленинградская область или Сочи, там объективно больше возможностей для замены сетей, — считает Константин Крохин. — Но они тоже не всегда используются, я один могу назвать регион, который действительно выполняет эту социальную задачу, — это Москва с ее финансовыми, административными возможностями. При большом объеме строительства идет большой объём обновления коммунальной инфраструктуры, прежде всего — трубопроводов. В большинстве других регионов, даже где идет строительство, такого объема замены и модернизации коммунальных сетей не происходит. Новые многоэтажки подключаются к старым коммуникациям, которые не рассчитаны на повышенную нагрузку.

Светлана Разворотнева говорит, что федеральный центр предложил регионам проект «Инфраструктурного меню» — за счет него можно получить деньги на реконструкцию инженерных коммуникаций. Но регионы пока не очень активно пользуются программой.

В то же время о модернизации коммунальных сетей говорят каждый раз, когда поднимают тарифы на коммуналку. Когда их внепланово проиндексировали в 2022 году, в официальном сообщении Минэкономразвития РФ говорилось, что это нужно «для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов». В 2024 году нас тоже ждет увеличение тарифов — в среднем по стране они вырастут на 9,64%.

Взято Источник

12.01.2024