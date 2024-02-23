Лыжи Фото: unsplash.com
Из-за погодных условий ретро-гонку решили перенести на несколько дней. В соревнованиях могут принимать участие рубцовчане и жители близлежащих районов
В Рубцовске из-за морозов перенесли “Ретро Лыжню-2024”, сообщила местная мэрия.
Гонка должна была пройти 23 февраля, но теперь участников и зрителей ждут 28 февраля в 18.00
Мероприятие состоится на трассе здоровья в районе набережной им. Н.Ф. Петрова.
Программа мероприятия:
- 17.30-18.00 – регистрация участников,
- 18.00 – парад открытия,
- 18.15 – старт на дистанцию “Ретро-гонка”, эстафета 1,
- 19.30 – награждение победителей и участников.
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Взято отсюда