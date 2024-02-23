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Советскую лыжную гонку в Рубцовске перенесли из-за морозов

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Советскую лыжную гонку в Рубцовске перенесли из-за морозов

Лыжи Фото: unsplash.com

Из-за погодных условий ретро-гонку решили перенести на несколько дней. В соревнованиях могут принимать участие рубцовчане и жители близлежащих районов

В Рубцовске из-за морозов перенесли “Ретро Лыжню-2024”, сообщила местная мэрия.

Гонка должна была пройти 23 февраля, но теперь участников и зрителей ждут 28 февраля в 18.00

Мероприятие состоится на трассе здоровья в районе набережной им. Н.Ф. Петрова.

Программа мероприятия:

  • 17.30-18.00 – регистрация участников,
  • 18.00 – парад открытия,
  • 18.15 – старт на дистанцию “Ретро-гонка”, эстафета 1,
  • 19.30 – награждение победителей и участников.

Ранее “Толк” рассказывал, как в Барнауле прошло закрытие хоккейного сезона.

Взято отсюда

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