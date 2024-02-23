реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

“Советскую” лыжную гонку в Рубцовске перенесли из-за морозов

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Советскую" лыжную гонку в Рубцовске перенесли из-за морозов

Фото: unsplash.com

Из-за погодных условий ретро-гонку решили перенести на несколько дней. В соревнованиях могут принимать участие рубцовчане и жители близлежащих районов

В Рубцовске из-за морозов перенесли “Ретро Лыжню-2024”, сообщила местная мэрия.

Гонка должна была пройти 23 февраля, но теперь участников и зрителей ждут 28 февраля в 18.00

Мероприятие состоится на трассе здоровья в районе набережной им. Н.Ф. Петрова.

Программа мероприятия:

  • 17.30-18.00 – регистрация участников,
  • 18.00 – парад открытия,
  • 18.15 – старт на дистанцию “Ретро-гонка”, эстафета 1,
  • 19.30 – награждение победителей и участников.

    • Ранее “Толк” рассказывал, как в Барнауле прошло закрытие хоккейного сезона .

    Взято отсюда.

    алтай последние новости , новости эл алтай ,

    горняк22 телеграм
    Не куча хлама, а ценные экспонаты. Как и для чего экскурсовод открыла частный музей СССР — история

    Не куча хлама, а ценные экспонаты. Как и для чего экскурсовод открыла частный музей СССР — история

    Рассказываем, как она смогла собрать столько вещей ушедшей эпохи 24…

    Узнать больше
    Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 14 февраля

    Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 14 февраля

    Порывы ветра будут достигать 32 м/с Лес во время метели…

    Узнать больше
    16 февраля в Алтайском крае будет преимущественно без осадков и до -26 градусов

    16 февраля в Алтайском крае будет преимущественно без осадков и до -26 градусов

    На дорогах местами гололедица Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 16 февраля…

    Узнать больше
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp