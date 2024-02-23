“Советскую” лыжную гонку в Рубцовске перенесли из-за морозов

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Из-за погодных условий ретро-гонку решили перенести на несколько дней. В соревнованиях могут принимать участие рубцовчане и жители близлежащих районов
В Рубцовске из-за морозов перенесли “Ретро Лыжню-2024”, сообщила местная мэрия.
Гонка должна была пройти 23 февраля, но теперь участников и зрителей ждут 28 февраля в 18.00
Мероприятие состоится на трассе здоровья в районе набережной им. Н.Ф. Петрова.
Программа мероприятия:
Ранее “Толк” рассказывал, как в Барнауле прошло закрытие хоккейного сезона .
Взято отсюда.
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