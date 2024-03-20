Совфед одобрил законы об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС

В список вошли преступления небольшой и средней тяжести

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

Совет Федерации одобрил пакет законов о механизме освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с ВС России во время мобилизации, военного положения или в военное время. Об этом сообщает РИА Новости.

Нормы предполагают изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Механизм распространяется на подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. При этом в этот список не входят отдельные преступления против безопасности общества и государства, а также основ конституционного строя. Недоступен он будет и виновным в сексуальных действиях против несовершеннолетних.

Схожий закон приняли в 2023 году, но он носил временный характер. Новый документ отменяет его действие. Сама практика показала работоспособность такого механизма и предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК, отмечал один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Федор Крашенинников.

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