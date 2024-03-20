реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Совфед одобрил законы об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В список вошли преступления небольшой и средней тяжести

Совфед одобрил законы об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

Совет Федерации одобрил пакет законов о механизме освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с ВС России во время мобилизации, военного положения или в военное время. Об этом сообщает РИА Новости.

Нормы предполагают изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Механизм распространяется на подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. При этом в этот список не входят отдельные преступления против безопасности общества и государства, а также основ конституционного строя. Недоступен он будет и виновным в сексуальных действиях против несовершеннолетних.

Схожий закон приняли в 2023 году, но он носил временный характер. Новый документ отменяет его действие. Сама практика показала работоспособность такого механизма и предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК, отмечал один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Федор Крашенинников.

новости горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
После визита замгенпрокурора РФ на Алтай возбуждено уголовное дело за хищение денег барнаульских дольщиков

После визита замгенпрокурора РФ на Алтай возбуждено уголовное дело…

Во время рабочей поездки в Алтайский край на личный прием…

Чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула наняла частную фирму

Чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула…

Власти Барнаула заключили контракты с частной фирмой на выявление аварийных…

Увеличили размер детского туристического кешбэка на Алтае. Куда обращаться родителям

Увеличили размер детского туристического кешбэка на Алтае. Куда обращаться…

Власти Алтайского края вновь увеличили финансирование программы детского туристического кешбэка,…

Чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула наняла частную фирму

Чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула…

Власти Барнаула заключили контракты с частной фирмой на выявление аварийных…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp