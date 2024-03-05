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Современные тенденции управления и финансового учета компании: завершился очередной модуль программы МВА

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Современные тенденции управления и финансового учета компании: завершился очередной модуль программы МВА

С 1 по 3 марта в Алтайском филиале Президентской академии прошел седьмой модуль обучения бизнес-программы МВА («Мастер делового администрирования – Master of Business Administration»).

Напомним, она разработана совместно с ведущей бизнес-школой России – Институтом бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС для топ-менеджеров, руководителей и владельцев компаний.

Вместе с Галиной Соколовой, профессором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктором экономических наук, профессором, слушатели углубили знания о финансовом и управленческом учете и завершили изучение этой дисциплины. У Галины Николаевны большой опыт практической работы аудитором, аналитиком в промышленных, торговых и кредитных организациях.

Александр Гапоненко, директор программы DBA ИБДА РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, рассказал слушателям о сущности и генезисе практики менеджмента, новых формах и тенденциях управления.  В течение двух дней они учились использовать на практике технологии управления персоналом, проводить анализ системы управления в компании и вырабатывать рекомендации по ее улучшению. Кроме того, разрабатывали бизнес-модели, формировали стратегию и тактику развития организации, овладевали способами вовлечения персонала в управление организацией, разрабатывали сценарии развития компании. 

Следующий учебный модуль программы МВА пройдёт в конце марта.

Взято отсюда.

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