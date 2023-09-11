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Союз автосервисов предупредил о наплыве контрафактных запчастей в РФ

ГОРНЯК2201 mins

С уходом зарубежных автопроизводителей из России был снят таможенный заслон на ввоз в страну контрафактных запчастей в оригинальной упаковке автокомпаний. В результате число подделок возросло кратно, заявил член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов.

«На сегодняшний день эти механизмы сняты, других механизмов у таможни нет. В результате мы имеем лавинообразный поток контрафактных запчастей под видом оригинальных. Что самое плохое, поддельные запчасти для двигателей имеют невероятно низкое качество», – заключил Плисов.

Он добавил, что до ухода с российского рынка фирмы-производители заранее заявляли таможенные посты, через которые шла продукция под их брендом, названия дистрибьюторов и импортеров и, в отдельных случаях, также минимальную цену деталей.

©Газета Ru

транспорт

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