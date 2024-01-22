Совещание провел глава города Вячеслав Франк. Участие в нем приняли председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров, руководители профильных комитетов города и МУП «Горэлектротранс».

Для обновления пассажирского транспорта городу Барнаулу Правительством Алтайского края приобретен 41 автобус большой вместительности.

Валерий Ведяшкин, председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту напомнил, что работа новых автобусов планируется на маршрутах №1 и №10:

«Это автобусы большого класса, вместимостью более 100 человек. Они оборудованы системой кондиционирования для обеспечения комфортной температуры в салоне в теплое и холодное время года. Также в автобусах предусмотрена электронная система оплаты с помощью терминалов. Разместится новая техника на базе депо МУП «Горэлектротранс» г.Барнаула».

По информации главного инженера МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула Александра Возного, для организации работы автобусов определено штатное расписание. Ведется подготовительная работа. Планируется, что заработная плата водителей автобусов составит около 80 000 рублей.

В настоящее время профильный комитет прорабатывает технические вопросы организации запуска движения новых автобусов: оформление страховок, технический осмотр и т.д.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что в системе общественного транспорта Барнаула принят ряд шагов по повышению качества ее работы. Так, благодаря поддержке регионального правительства в МУП «Горэлектротранс» города Барнаула уже поступили и проходят обкатку на городских маршрутах новые трамваи. В настоящее время предприятие готовится к поступлению 41 нового автобуса большой вместимости. Все это направлено на повышение качества обслуживания в общественном транспорте.

Вячеслав Франк поручил комитету по дорожному хозяйству и транспорту совместно с МУП «Горэлектротранс» детально проработать кадровые вопросы, а также рассмотреть возможность организации движения новых автобусов без кондукторов.

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