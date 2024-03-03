Спа-комплекс сгорел на территории “Бирюзовой Катуни” на Алтае

Локализовать огонь удалось на площади 1200 квадратных метров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Росси по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Росси по Алтайскому краю

Часть гостиничного комплекса крупной сети сгорела в Алтайском крае. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, локализовать огонь удалось на площади 1200 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило вечером в субботу, 2 марта. На место происшествия были направлены два пожарных расчета ГУ МЧС России по Алтайскому краю, и четыре расчета – от подразделений ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Локализовали пожар в 02:06, а полностью ликвидировано открытое горение было уже утром. Пострадавших на месте происшествия нет. Причины пожара устанавливаются органами дознания, добавили в ведомстве.

Как сообщает “В курсе 22”, инцидент произошел на территории “Бирюзовой Катуни”, в пятизвездочном отеле Grand Chalet Altai. Там сгорел спа-комплекс.

город Горняк



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