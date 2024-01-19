Крещенские купания в Барнауле Фото: "Толк"

По мнению медиков, при разумном подходе моржевание помогает закалить организм и положительно сказывается на здоровье, однако это касается только практически здоровых людей

19 января православные верующие отмечают один из главных церковных праздников – Крещение Господне. По традиции многие россияне в этот день купаются в проруби, хотя, как уверяют священники, это вовсе не считается обязательным ритуалом, сообщает ТАСС.

По данным МЧС, в этом году в стране подготовили более 3,1 тысячи купелей для крещенских купаний. Ожидается, что их посетили около 1,4 млн человек.

Россиянам напоминают, что окунаться в воду следует только в специально оборудованных прорубях, где дежурят спасатели и медики. В МЧС также отметили, что будут вызывать полицию в случае купаний в необорудованных местах.

Между тем медики подчеркивают, что неподготовленному или не вполне здоровому человеку зимние купания могут скорее навредить, чем пойти на пользу. Перед погружением в воду стоит проконсультироваться с врачом.

“Перед погружением измерьте давление. При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если давление низкое – судороги и опасность потери сознания в воде”, – подчеркивают медработники.

Тем, кто собирается купаться в ледяной воде впервые, не стоит заходить в прорубь при температуре ниже -30 градусов. Для новичков оптимальная погода – до -10 градусов без ветра.

В МЧС не рекомендуют устраивать зимние купания на голодный желудок, однако и объедаться тоже не стоит. Желательно поесть не менее чем за час до погружения. А вот любой алкоголь необходимо исключить.

Купальник или плавки перед купаниями нужно надеть дома. С собой нужно взять сменное белье, в которое можно будет переодеться после погружения в воду. Обувь же следует выбирать удобную и нескользящую. Кроме того, можно захватить с собой коврик или полотенце, чтобы не разуваться на снегу.

Перед самим погружением нужно сделать небольшую разминку, чтобы разогреть тело.

“Оказавшись перед прорубью, не раздумывайте слишком долго – окунайтесь, иначе исчезнет нужный настрой”, – советуют моржи.

Находиться в воде следует не больше 15 секунд – этого вполне достаточно, чтобы трижды окунуться. В первый раз погружаться в воду нужно на задержке дыхания. Наберите в легкие воздух, задержите дыхание, окунитесь и выдохните. Если погружаетесь впервые, не ныряйте с головой.

После купания необходимо полностью вытереться насухо, однако опытные моржи советуют не торопиться растирать себя полотенцем, а вытереть только ступни, чтобы обувь осталась сухой. Вслед за этим нужно надеть сухую одежду, шерстяные носки и шапку, а также выпить горячий чай.

Ранее “Толк” писал о том, как барнаульцы начали крещенские купания. Всех желающих стали пускать к главной купели города на реке Оби.

Взято отсюда