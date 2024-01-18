Спасатели помогли сотрудникам скорой доставить в больницу упитанного барнаульца

Мужчина находился в тяжелом состоянии

Фото: ugochs22.ru

В Барнауле спасатели помогли сотрудникам скорой помощи доставить в больницу грузного пациента, сообщили в краевом управлении по делам ГОЧС.

17 января медики приехали на вызов и не смогли вынести из дома пациента, находящего в тяжелом состоянии. На помощь позвали сотрудников поисково-спасательного центра.

“Они донесли мужчину с третьего этажа до спецтранспорта, а затем проследовали до приемного покоя больницы, где помогли перенести его на больничные носилки”, – рассказали в ведомстве.

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