Спасатели помогли сотрудникам скорой доставить в больницу упитанного барнаульца

Мужчина находился в тяжелом состоянии
Фото: ugochs22.ru
В Барнауле спасатели помогли сотрудникам скорой помощи доставить в больницу грузного пациента, сообщили в краевом управлении по делам ГОЧС.
17 января медики приехали на вызов и не смогли вынести из дома пациента, находящего в тяжелом состоянии. На помощь позвали сотрудников поисково-спасательного центра.
“Они донесли мужчину с третьего этажа до спецтранспорта, а затем проследовали до приемного покоя больницы, где помогли перенести его на больничные носилки”, – рассказали в ведомстве.
новости Алтайский
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