Спасатели помогли транспортировать крупногабаритного барнаульца

На подмогу их вызвали медики.

Источник фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

19 октября в единую службу спасения поступил вызов на адрес одной из квартир Барнаула. Находящийся там мужчина поранился, и ему срочно требовалась помощь медиков, сообщает УГОЧС и ПБ Алтайского края .

Прибывшие на место специалисты приняли решение госпитализировать пациента. Однако из-за избыточного веса мужчины доставить его до кареты скорой помощи у медиков не получилось. Было принято решение вызвать спасателей. Они уложили пострадавшего на носилки и аккуратно донесли до кареты скорой помощи.

Сейчас мужчина находится в больнице.

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