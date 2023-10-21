Спасатели помогли транспортировать крупногабаритного барнаульца
На подмогу их вызвали медики.
Источник фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай
19 октября в единую службу спасения поступил вызов на адрес одной из квартир Барнаула. Находящийся там мужчина поранился, и ему срочно требовалась помощь медиков, сообщает УГОЧС и ПБ Алтайского края .
Прибывшие на место специалисты приняли решение госпитализировать пациента. Однако из-за избыточного веса мужчины доставить его до кареты скорой помощи у медиков не получилось. Было принято решение вызвать спасателей. Они уложили пострадавшего на носилки и аккуратно донесли до кареты скорой помощи.
Сейчас мужчина находится в больнице.
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