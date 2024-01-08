Спасатели помогли врачам в Барнауле доставить в больницу тяжелого пациента

Медикам необходимо было транспортировать грузного пациента в служебный автомобиль.
Источник фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС
За помощью медработники обратились к спасателям Управления Алтайского края по делам ГОЧС .
Сотрудники поисково-спасательного центра донесли мужчину, который находился в тяжёлом состоянии, до спецтранспорта. После этого пациента донесли до приемного покоя больницы, уже там мужчину перенесли его на больничные носилки.
Взято отсюда.
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