реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Спасатели провели экспериментальную эвакуацию барнаульцев из «Аквапарка»

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Спасатели провели экспериментальную эвакуацию барнаульцев из «Аквапарка»

В Барнауле спасатели совместно с Академией ГПС МЧС провели экспериментальное исследование процессов эвакуации людей в барнаульском «Аквапарке». Его результаты будут включены в нормативные документы и использованы в учебных пособиях.

Наблюдение проводилось для того, чтобы определить время начала эвакуации людей при срабатывании системы оповещения о пожаре, а также исследовать их поведение при опасных ситуациях. Участниками эксперимента стали барнаульцы разного возраста, социальных и семейных групп, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Проведенное в «Аквапарке» исследование прошло впервые в нашей стране. Его авторы подчеркнули, что особенностью стало состояние незащищенности, без одежды и обуви, в котором люди оказались в экстремальных обстоятельствах. Все эти факторы требовали изучения и натурных наблюдений.

Результаты исследования будут включены в нормативные документы и использованы в учебных пособиях.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости республики алтай банкфакс ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
После визита замгенпрокурора РФ на Алтай возбуждено уголовное дело за хищение денег барнаульских дольщиков

После визита замгенпрокурора РФ на Алтай возбуждено уголовное дело…

Во время рабочей поездки в Алтайский край на личный прием…

Чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула наняла частную фирму

Чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула…

Власти Барнаула заключили контракты с частной фирмой на выявление аварийных…

Увеличили размер детского туристического кешбэка на Алтае. Куда обращаться родителям

Увеличили размер детского туристического кешбэка на Алтае. Куда обращаться…

Власти Алтайского края вновь увеличили финансирование программы детского туристического кешбэка,…

Чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула наняла частную фирму

Чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула…

Власти Барнаула заключили контракты с частной фирмой на выявление аварийных…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp