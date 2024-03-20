Спасатели провели экспериментальную эвакуацию барнаульцев из «Аквапарка»

В Барнауле спасатели совместно с Академией ГПС МЧС провели экспериментальное исследование процессов эвакуации людей в барнаульском «Аквапарке». Его результаты будут включены в нормативные документы и использованы в учебных пособиях.

Наблюдение проводилось для того, чтобы определить время начала эвакуации людей при срабатывании системы оповещения о пожаре, а также исследовать их поведение при опасных ситуациях. Участниками эксперимента стали барнаульцы разного возраста, социальных и семейных групп, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Проведенное в «Аквапарке» исследование прошло впервые в нашей стране. Его авторы подчеркнули, что особенностью стало состояние незащищенности, без одежды и обуви, в котором люди оказались в экстремальных обстоятельствах. Все эти факторы требовали изучения и натурных наблюдений.

Результаты исследования будут включены в нормативные документы и использованы в учебных пособиях.

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