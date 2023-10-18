18.10.2023

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Спасательная операция в Новичихинском районе. Осторожно, мат!

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 В Новичихинском районе происходит спасательная операция

Со слов участника нашего сообщества Александра, на 79-м километре трассы К-20 в Новичихинском районе рядом с селом Мельниково просела “наливайка”.

На помощь прибыли спасатели МЧС, сотрудники ДПС и трактор К-700. Удерживают цистерну тросами, чтобы не стянуло. Ждут ещё одну – перелить содержимое. Проезд будет закрыт на протяжении 3-4 часов.

На видео присутствует ненормативная лексика!

#ДТП
Инцидент Рубцовск

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