«Спасибо, доктор!»: опыт и профессионализм врача помогли спасти жизнь пациента

На сайт Министерства здравоохранения Алтайского края поступила благодарность от Ольги Сусловой в адрес врача-офтальмолога Городской поликлиники № 3 г. Барнаула Александры Бердниковой. Ольга рассказала историю, как знания и опыт врача смогли предотвратить сложную ситуацию со здоровьем.

«Я обратилась в поликлинику с жалобами на дискомфорт и давление в глазах, мне выдали талон к врачу-офтальмологу Александре Михайловне Бердниковой. Врач сразу заподозрила неладное – что это мог быть инсульт! Александра Михайловна спасла мне жизнь! Хочу выразить ей глубокую, искреннюю благодарность за профессионализм, неравнодушное сердце. Также хочу отметить добросовестное отношение к своим обязанностям и профессионализм неврологу Батиной Ирине Станиславовне, терапевту Гладышевой Екатерине Александровне, медсестре Аболимовой Оксане Александровне. Низкий им поклон!», – поделилась Ольга Николаевна.

Добавим, что благодаря четким действия врачей, пациентку вовремя госпитализировали в стационар и купировали надвигающийся приступ. Сейчас она уже выписана и находится под наблюдением участкового терапевта.

Взято отсюда.

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