Если вы уже и сами в роли родителей — вам будет вдвойне полезно прочитать этот материал

17 января 2024, 18:0095Написать комментарий

Есть крылатое выражение — как бы мы ни старались, нашим детям всё равно будет что рассказать психологу. С одной стороны, так-то оно так, с другой — это снимает ответственность со взрослых, как бы намекая, что не нужно уж сильно лезть из кожи вон. Есть еще и старшее поколение, для которого нормально шлепнуть ребенка, если он сделал что-то не так (конечно, не все бабушки и дедушки такие). А что, пусть запомнит и больше не повторяет. Редакция Городских порталов вместе с экспертами решила разобрать самые распространенные травмы, которые мы умышленно или нет наносим своим детям.

Психотравма — это серьезное негативное воздействие, с которым ребенку не справиться, у него просто не хватит на это сил и внутренних ресурсов. Он не сможет самостоятельно адаптироваться к ситуации, найти ей объяснение и успокоить себя. Травму может нанести какое-то одно событие, например автомобильная авария.

Есть вещи, оградить ребенка от которых не в состоянии даже самые идеальные родители. Например, тяжелая болезнь — одно из самых травмирующих событий. При этом не имеет значение, болеет сам ребенок или кто-то из его значимых близких. Также след на всю жизнь может оставить смерть близкого человека. Даже взрослые в большинстве своем не могут справиться с утратой, что тогда говорить о детях.

Если на первых два пункта родители часто повлиять не могут, то за следующие ответственность целиком и полностью лежит на значимых для ребенка взрослых.

Физическое и сексуальное насилие

Многие люди не подозревают, что физическое насилие — это не только побои и увечья. И не всегда это про ужасные истории, которые гремят по всей стране. Подзатыльники, шлепки, впихивание еды или, наоборот, лишение пищи как наказание и другие физические воздействия тоже являются насилием.

— Сексуальным насилием считается не только изнасилование, но и домогательства, ранняя сексуализация детей (например, в детских конкурсах красоты, где маленькие девочки ведут себя как взрослые женщины) и сексуальное просвещение, не соответствующие возрасту ребенка (например, когда родители слишком подробно рассказывают о сексе маленьким детям), — объясняла для наших коллег из Wday.ru психолог Карина Рихтере.

Эмоциональное насилие

Унижения, злой сарказм, принижение достижений ребенка, крик — всё это некоторые считают безобидными воспитательными ритуалами. А что, пусть старается лучше, смотри, четверку он получил. А надо пять с плюсом.

Есть родители, которые полагают: игнорирование ребенка в наказание за проделки — самый безобидный метод воспитания. Лучше так, чем кричать на малыша, но по сути, наказание молчанием — это самая мощная форма психологического насилия, ведь вы делаете вид, что ребенка не существует. Малыш усваивает: он есть только тогда, когда ведет себя хорошо.

— Уход от контакта: «ты плохой, я с тобой больше не разговариваю», считывается ребенком как «меня не любят, я тут не нужен». Разрывается поток любви от мамы и папы. Дальше ребенок или соглашается с тем, что он правда плохой и его не полюбят, или начинает заслуживать любовь. В результате вырастают взрослые дети, которые стараются заслужить любовь всех остальных, — объясняет психолог Светлана Наркевич.

Взрослые, которых в детстве наказывали молчанием, думают, что нужно быть хорошей или хорошим, нужно всем угождать, нельзя говорить нет, высказывать свое мнение. Что любое такое действие приведет к тому, что его в результате не будут любить, а чтобы любили — нужно быть правильным, спокойным, удобным.

— Чем младше возраст ребенка в ситуации, когда родители закрываются от него и игнорируют контакт с ним, тем сильнее у него проявляется чувство выслуживаться, чтобы его полюбили, — отмечает психолог.

Развод и переезд

Также травму могут нанести любые серьезные изменения в жизни семьи, даже если для вас они имеют положительный контекст. Переезд в другой город, смена школы или детского сада, всё это без должного внимания может отразиться на дальнейшей жизни ребенка. Но самая распространенная травма в этом пункте — конечно, развод родителей.

По мнению семейного психолога Анны Бердниковой, распад семьи — это катастрофа для ребенка. Для родителей ребенка пережить разрыв тоже бывает тяжело, но не настолько, как для малыша. Во-первых, это выбор двух взрослых людей, во-вторых, разрушенная только что семья — не единственная в их жизни, у каждого из них была еще, по крайней мере, родительская семья, и каждый из них знает, что разводом жизнь не заканчивается. А ребенок не знает, поэтому переживает катастрофу вселенского масштаба.

Проблемы с деньгами и бытовая беспомощность взрослых

Это не значит, что если семья живет небогато, ребенок обязательно будет травмирован. Но если не закрыты базовые потребности — такие, как еда, одежда, принадлежности для игры и учебы, то сложностей в будущем не избежать.

По мнению психолога Светланы Цветковой, никто не застрахован от финансовых сложностей. Здесь ребенку важно объяснить, что его в чем-то обделяют не по причине того, что его больше не любят, а по другой.

— Ребенок до 6 лет не понимает причинно-следственной связи: товар за деньги для него просто есть товар, который он хочет. На доступном языке следует объяснить, что сейчас деньги нужны на что-то важное, не отнекиваясь. Детям постарше нужно объяснить, что есть работа и вот такая зарплата, что есть обстоятельства, из-за которых сейчас они не могут купить что-то сверх необходимого. Ребенку вне зависимости от того, есть в семье деньги или нет, важно, чтобы родители его любили и участвовали в его жизни, проводили с ним время. Деньги — это второстепенное, — объясняет психолог.

Интересно, что в ходе исследования Орегонского университета было установлено, что у людей, выросших в бедных семьях, хуже кратковременная память. Это может объясняться тем, что стрессовая среда негативно влияет на развивающиеся исполнительные функции ребенка, то есть навыки, которые помогают думать, учиться, планировать, фокусироваться, развивать словарный запас. Таким образом, бедность лишает не только материальных благ в детстве, но и сказывается на уже взрослом человеке, даже если он больше не живет в стесненных условиях.

Недавно мы собрали 5 фраз родителей, которые программируют ребенка на бедность, — никогда их не говорите.

Последствия детских травм

У людей, переживших в детстве насилие в семье или невыполнение родителями своих обязанностей, выше риск заболеть ожирением в среднем возрасте. Такие подростки и взрослые в 5 раз более склонны к расстройствам пищевого поведения по сравнению с теми, кому не приходилось сталкиваться с насилием в своей семье.

Люди, которых наказывали молчанием или наоборот унижали во взрослом возрасте, часто не переносят любых конфликтов и боятся говорить то, с чем другие могут не согласиться.

Также насилие в семье приводит к тому, что взрослые мужчины и особенно женщины часто оказываются (как им кажется случайно) в позиции жертвы. Давно замечено, что у части женщин одним из самых привлекательных с точки зрения сексуальности качеств мужчины является его опасность. То есть она чувствует в нём некоторую опасность, и именно вот это опасное поведение молодого человека является основанием для ее последующей влюбленности. И в среде классических психоаналитиков до сих пор бытует эта история: женщина, проходя определенное становление себя как женщины, находит парня, который способен победить ее отца. И для части женщин это очень актуальная тема: парень, которого она находит, должен быть более опасен, чем ее отец.

Это подтверждается научными фактами: женщины, в семьях которых было физическое насилие в отношении девочки, часто совершают такой выбор. Им нужны парни, способные защитить их от отцов, стало быть — опасные.

— К сожалению, в семьях с проявлением делинквентного, то есть антиобщественного, противоправного поведения, это очень распространенная практика. Существует и отдельная группа женщин, для которых насилие — полная норма. Оказываясь в ситуациях, когда насилия внутри семьи меньше, они ощущают себя в непривычной и небезопасной позиции, поэтому ищут соответствующего мужчину, чтобы ощущать себя в своей тарелке, — заключает психотерапевт Игорь Лях.

После этого материала вам наверняка захочется проверить, токсичный ли вы родитель.

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Взято Источник

17.01.2024