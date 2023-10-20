Повар. Приготовление еды. Кухня Фото: Unsplash.com

Специалисты-кулинары со всего мира каждый год 20 октября отмечают свой профессиональный праздник – Международный день повара

Международный день повара отмечается в пятницу, 20 октября. По случаю праздника мы подготовили подборку “вкусных” поздравлений с Днем повара в стихах и прозе, а также отдельно короткие поздравления – для СМС-сообщений.

Поздравления с Днем повара в стихах

Нет прекраснее работы,

Чем на кухне колдовать,

Кулинарные заботы

Вкусно преодолевать!

Мастерство пусть не подводит

И плита будет шустра,

А еще – растут доходы.

Вас с Днем повара, ура!

Повар – главный всех кормилец,

Он на кухне – виртуоз.

Вкусно блюдо приготовить –

Абсолютно не вопрос!

И с Днем повара поздравить

Мне тебя – большая честь.

Я тебе желаю счастья,

И успехов чтоб – не счесть!

В день повара желаю

Шедевры лишь творить,

Чтоб даже королеву

Смогли вы удивить!

Божественной пусть будет

Всегда ваша еда.

Чтоб люди говорили про нее:

Вот это да!

Повар. Приготовление еды. Кухня Фото: Unsplash.com

Поздравления в День повара – 2023 в прозе

Примите самые вкусные, теплые, искренние поздравления с Международным днем повара. Кухня – это искусство, а профессиональные повара – настоящие виртуозы. Желаем шедевральных блюд, новых полезных рецептов, высоких оценок за старания и неустанный труд. Готовьте с любовью, и успех ждет вас непременно.

Поздравляю с Международным днем повара! Пусть жизнь твоя кипит, как горячий бульон на плите, карьера растет, как тесто на дрожжах, успех будет пышным, как взбитый крем, а в воздухе семьи царит умопомрачительный аромат любви!

Поздравляю с Днем повара! Желаю с каждым днем совершенствовать свои умения и навыки, чтобы каждое новое блюдо получалось лучше прежнего! Готовьте с душой и наслаждайтесь любимой работой! Пускай каждое творение будет оценено по достоинству, ведь вы – шикарный повар! Так держать!

Повар. Приготовление еды. Кухня Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем повара в СМС

Дорогие повара, вам здоровья и добра!

А в работе – вдохновения,

Новых блюд изобретения.

Любят все покушать вкусно,

Без вашей еды нам грустно!

С Днем повара прекрасным!

Пусть в жизни будет счастье,

С волшебным ароматом

Умножится зарплата.

Высокой будет пусть зарплата,

Работодатель ценит труд,

А в доме царствуют пусть счастье,

Благополучие и уют!

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горняк локтевский