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Спасибо нашим поварам! Поздравления с праздником в стихах и прозе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Повар. Приготовление еды. Кухня Фото: Unsplash.com

Специалисты-кулинары со всего мира каждый год 20 октября отмечают свой профессиональный праздник – Международный день повара

Международный день повара отмечается в пятницу, 20 октября. По случаю праздника мы подготовили подборку “вкусных” поздравлений с Днем повара в стихах и прозе, а также отдельно короткие поздравления – для СМС-сообщений.

Поздравления с Днем повара в стихах

Нет прекраснее работы,
Чем на кухне колдовать,
Кулинарные заботы
Вкусно преодолевать!
Мастерство пусть не подводит
И плита будет шустра,
А еще – растут доходы.
Вас с Днем повара, ура!

Повар – главный всех кормилец,
Он на кухне – виртуоз.
Вкусно блюдо приготовить –
Абсолютно не вопрос!
И с Днем повара поздравить
Мне тебя – большая честь.
Я тебе желаю счастья,
И успехов чтоб – не счесть!

В день повара желаю
Шедевры лишь творить,
Чтоб даже королеву
Смогли вы удивить!
Божественной пусть будет
Всегда ваша еда.
Чтоб люди говорили про нее:
Вот это да!

Спасибо нашим поварам! Поздравления с праздником в стихах и прозе

Повар. Приготовление еды. Кухня Фото: Unsplash.com

Поздравления в День повара – 2023 в прозе

Примите самые вкусные, теплые, искренние поздравления с Международным днем повара. Кухня – это искусство, а профессиональные повара – настоящие виртуозы. Желаем шедевральных блюд, новых полезных рецептов, высоких оценок за старания и неустанный труд. Готовьте с любовью, и успех ждет вас непременно.

Поздравляю с Международным днем повара! Пусть жизнь твоя кипит, как горячий бульон на плите, карьера растет, как тесто на дрожжах, успех будет пышным, как взбитый крем, а в воздухе семьи царит умопомрачительный аромат любви!

Поздравляю с Днем повара! Желаю с каждым днем совершенствовать свои умения и навыки, чтобы каждое новое блюдо получалось лучше прежнего! Готовьте с душой и наслаждайтесь любимой работой! Пускай каждое творение будет оценено по достоинству, ведь вы – шикарный повар! Так держать!

Спасибо нашим поварам! Поздравления с праздником в стихах и прозе

Повар. Приготовление еды. Кухня Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем повара в СМС

Дорогие повара, вам здоровья и добра!
А в работе – вдохновения,
Новых блюд изобретения.
Любят все покушать вкусно,
Без вашей еды нам грустно!

С Днем повара прекрасным!
Пусть в жизни будет счастье,
С волшебным ароматом
Умножится зарплата.

Высокой будет пусть зарплата,
Работодатель ценит труд,
А в доме царствуют пусть счастье,
Благополучие и уют!

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горняк
горняк локтевский

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