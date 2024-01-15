Антон Шеломенцев. Задержание Фото: t.me/sledcom_press/

В практике следователей не часто случается заниматься коррупционными делами сразу двух заместителей главы крупного города

Расследованием уголовного дела вице-мэра Антона Шеломенцева занимается следователь, которая ранее “привела” на скамью подсудимых другого бывшего замглавы администрации Барнаула Юрия Еремеева, сообщил “Толку” источник. В следственной практике подобные случаи происходят нечасто.

Напомним, замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали в краевом центре 10 января. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Взято отсюда