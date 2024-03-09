Специалист по военной археологии из Барнаула рассказала о древних мечах и обликах воинов

Военное дело не стоит на месте, развиваясь семимильными шагами. У этого процесса, как и у других, тоже есть свои истоки. Какие средства защиты и нападения использовал в своем ремесле воин старины и как он выглядел? Ответами на эти и другие вопросы поделилась с корреспондентами «АП» Ольга Лихачёва, специалист по военной археологии, оружиевед.

Пазл сложился

О том, как появился такой необычный и неженский интерес, переросший в профессию, Ольгу спрашивают часто.

– Однозначного ответа у меня нет. Так сложилось, что рано меня стали интересовать военное дело и оружие. Может быть, это связано с тем, что много общалась со старшим братом, и сказалось его влияние, – говорит Ольга Сергеевна. – Мне было около 12 лет, когда решила: точно буду археологом. Стала углубленно изучать историю и готовиться к поступлению на исторический факультет. И когда в перечне тем будущего научного руководителя увидела оружие эпохи бронзы, пазл сложился полностью. Так сошлись два моих увлечения, две моих мечты.

В студенческие годы девушка занималась проблематикой эпохи бронзы. Потом перешла к следующему периоду, и появилась кандидатская диссертация «Вооружение и военное дело населения Лесостепного Алтая в раннем железном веке VIII–I вв. до н. э.».

– Территориально это соотносится с современным расположением нашего региона. Горную область здесь не рассматриваю – это особый пласт, – продолжает Ольга. – В последнее время добавились исследования так называемых «оленных камней» по грантовому проекту, которым руководит Алексей Тишкин. Это монументальные скульптуры из Центральной Азии, которые олицетворяют собой облик воина.

Облик воина

– Направления, которыми я занимаюсь – вооружение и военное дело племен Лесостепного Алтая в эпоху бронзы и в раннем железном веке. Это, прежде всего, вещевая тематика, классификация предметов с последующей реконструкцией, – рассказывает Ольга Лихачёва, старший преподаватель кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ, кандидат исторических наук. – Графическая часть – воссоздание облика воина.

Для такой работы необходима обработка большого массива материалов. Рассматривают преимущественно закрытые комплексы, то есть погребения, содержащие предметы вооружения, элементы костюма. На основе этого специалист полностью воссоздает образ.

По словам Ольги, первоначально должна возникнуть идея, какие период и археологическую культуру взять в работу. Важное значение при этом имеет наличие материалов по теме.

– Закрытые комплексы привлекают, потому что сохранились в непотревоженном состоянии до момента изучения археологами. Таких достаточно много, несмотря на распространенную точку зрения обывателей, что все уже или разграблено, или изучено, – уточняет она. – Большую роль играет погребальный обряд. Не во всех культурах мы наблюдаем много вещей в погребении. Работа напоминает изыскания следователя. Наверное, еще и поэтому мне все это так нравится. Сначала смотрю предметы вооружения – перечень того, что есть в конкретном захоронении.

Не просто статика

Следующий этап – изучение планиграфии (плана археологического объекта). Так можно понять, как владелец носил предмет. Например, если кинжал лежит у правого бедра, то при жизни он, скорее всего, был закреплен на этом месте.

– Далее рассматриваем данные антропологии: какого возраста был погребенный, к какому расовому типу относился, был он монголоид или европеоид? – говорит Ольга. – После создаем эскиз – чисто художественная часть работы. При этом нужно выбрать выигрышную позу для героя. Это тоже должно быть обдуманно: нужно максимально показать все, что было в погребении. Допустим, если сюжет – какая-то битва, то меч можно «дать» в руку, а не просто изобразить в статике.

Дальше – окончательная подборка материалов, поиск недостающего. В одном предметном комплексе зачастую может не оказаться, например, конского снаряжения. Еще одна из проблем Лесостепного Алтая – отсутствие органики в погребениях: одежда в этих условиях не сохраняется.

– Ведем поиск аналогий с ближайших территорий. В первую очередь смотрим Горный Алтай и синхронные культуры. Там, как мы знаем, были курганы с мерзлотой, где неплохо сохранились одежды, предметы костюма, – продолжает собеседница. – Исходя из этого и собираем конечный образ, его художественное воплощение.

Профессиональный интерес

– Наверное, потому, что в последнее время работаю с «оленными камнями», они – мой основной интерес. Встречаются они и в соседнем Горном Алтае. Например, знаменитый Чуйский камень, известный еще первым путешественникам, – уточняет археолог. – Но чаще их фиксируют в Монголии, хотя территория распространения памятников колоссальна – от Центральной Азии до Европы. Видимо, это связано с миграцией населения в то время.

По словам специалиста, на камнях встречаются изображения предметов вооружения, нестандартных по своему внешнему виду. Например, кинжалы с навершием в виде голов животных. Плюс сам комплекс зачастую разнообразен: есть украшения, причем не обязательно простые бусы, может быть зооморфная подвеска.

– Так, в одном из урочищ в Монголии был обнаружен «оленный камень» с доспехом. Пока это абсолютно уникальное изваяние, аналогов ему нет. Четко читается кираса, которая закрывает грудь и спину воина, даже отдельные пластины проработаны, – продолжает оружиевед. – Еще одна любопытная находка располагалась на высоте три тысячи метров. Камень был углублен в землю. Чтобы скопировать рисунок, решили его немного откопать. На изображении были два меча, причем один за другим. Это нас удивило: по традиции обычно изображали один предмет клинкового оружия.

Еще один сюжет связан с комплексом «Татарские могилки» в Каменском районе. Это эпоха Великого переселения народов, более поздняя по отношению к скифскому времени.

– Когда я делала по нему реконструкцию, обратила внимание, что там погребены два воина, – вспоминает Ольга. – При этом положен один панцирь на двоих – это был известный факт, его публиковали неоднократно. Оказалось, что и колчанный набор также разделен между двумя погребенными. Это выяснилось, когда разбирала, кому что «дать», и в каком облике воссоздать. Вот так художественная часть работы помогает выявить интересные факты.

Показатель элитарности

– У нас в регионе не очень богатый материал, но есть предметы, которые выбиваются из общего пласта. Это относится к длинным, около метра, всадническим мечам. Их учтено всего девять по этому периоду. Для своей эпохи это показатель элитарности, – говорит Ольга. – В период скифского времени наиболее популярным оружием ближнего боя для всадника был чекан – особый вид оружия. Если проводить аналогии, можно сказать, что он походит на боевую кирку. В западной литературе их иногда так и обозначают.

Потом они появятся в Западной Европе, когда станет популярным рыцарский доспех. Видимо, в свое время чеканы были более дешевыми и доступными – рукоять деревянная, боек небольшого размера. Соответственно, расход металла меньше, чем на меч, где требовалось много дорогого по тому времени железа.

– В пользу элитарности говорят два меча с дорогими украшениями. Один из них хранится в ГМИЛИКА. Находка случайная, но очень богатая: рукоять золотой проволокой обмотана, на навершии есть инкрустация. Причем обмотка достаточно внушительная, – продолжает специалист. – Другой – в Краеведческом музее региона. Он не так сильно украшен, но золотая инкрустация тоже хорошо читается. Явная принадлежность к элите, поэтому их так мало. Что интересно: когда меняется эпоха и нарастает влияние центральноазиатских племен хунну, четко фиксируется, как длинное клинковое оружие вытесняет чеканы.

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Взято отсюда.

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