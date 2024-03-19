Специалисты АлтГПУ провели консультации для родителей в Тальменском районе Алтайского края

Проект “Семья – планета детства” продолжает оказывать бесплатные консультации родителям. Консультации проходят в очном, в дистанционном формате, а также в выездном.

Цикл выездных консультаций продолжился в Тальменском районе. Шесть специалистов института психологии и педагогики отработали в селе Новоперуново. Еще более ста родителей края получили высококвалифицированную помощь специалистов Алтайского педуниверситета. Напомним, что команда проекта с выездными консультациями уже посетила Залесовский район и город Рубцовск.

Работа началась с индивидуальных консультаций, заявки на которые были поданы заранее, а продолжилась в формате группового консультирования.

Ольга Ивановна Давыдова, заведующий кафедрой дошкольного и дополнительного образования, ответила на вопрос, который часто задают родители – как разговаривать с детьми, чтобы они слушали и слушались.

Проблемы детской агрессии раскрыла Евгения Ивановна Обрывко, преподаватель кафедры общей и социальной педагогики. Олеся Борисовна Дарвиш, доцент кафедры психологии проконсультировала на тему профориентации, актуальную для родителей старших школьников.

Стили семейного воспитания – тема консультации Инессы Викторовны Кашкаровой, директора Центра психологического и социального здоровья АлтГПУ. Важный вопрос – как избежать конфликтов в семье? На него также ответила специалист педуниверситета.

О том, как родителям понимать своего ребёнка и об особенностях речевого развития детей рассказывали Галина Леонидовна Парфёнова, руководитель проекта «Семья – планета детства», доцент кафедры психологии и преподаватель дошкольного и дополнительного образования Нина Васильевна Казюк.

Отметим, что бесплатное консультирование родителей осуществляемся по госзаданию министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта “Образование”. В 2024 году вуз должен оказать сто тысяч консультаций, к реализации проекта подключены специалисты всех учебных подразделений АлтГПУ.

Приглашаем родителей края на консультации!

Задать вопрос: 8 (983) 604-50-53, 8 (913) 244-11-85 или 8 (385) 220-58-48

Взято отсюда.

новости вести алтая новости алтая и барнаула ,