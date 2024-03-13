Специалисты НМИЦ гематологии Минздрава России оценили профильную службу края

12 марта Специалисты НМИЦ гематологии Минздрава России во главе с генеральным директором НМИЦ гематологии Минздрава РФ, главным внештатным гематологом, д.м.н. Еленой Паровичниковой посетили КГБУЗ Краевая клиническая больница.

Делегацию НМИЦ также представили: заведующая клинико-диагностическим отделением гематологии и нарушений гемостаза, доктор медицинских наук Надежда Зозуля, заведующая Централизованной клинико-диагностической лабораторией, к.м.н. Валентина Двирнык, начальник организационно-методического отдела по работе с субъектами РФ Елизавета Малолеткина.

Основная задача выездных мероприятий – это помощь в организации гематологической службы, повышения качества, эффективности и доступности медицинской помощи, которая оказывается жителям России по профилю «гематология». Специалисты имеют возможность непредвзято взглянуть на работу медицинских организаций изнутри и уделить внимание существующим проблемам.

Заболевания системы крови требуют срочной высокотехнологичной медицинской помощи, современной диагностики, дорогостоящих лекарств, отлаженной системы донорства крови, высококвалифицированных врачей всех специальностей. Главным внештатным специалистом гематологом Министерства здравоохранения Алтайского края Ириной Кудиновой проведена колоссальная работа. В Краевой клинической больнице обеспечена преемственность оказания помощи. Пациент может получать медицинскую специализированную помощь на всех этапах ее оказания. В Алтайском крае находится ведущая школа гематологии в стране. Огромное число разработок, как научных, так и практических, выполнено именно здесь. В Алтайском крае работа выстроена логично, с понятной маршрутизацией.

Специалисты выступили перед нашими врачами с образовательными лекциями, оценили доступность первичной медицинской помощи, возможности лабораторий, материально-техническую базу, кадровое и лекарственное обеспечение, возможности телемедицины.

Взято отсюда.

алтай последние новости , новости горного алтая последние свежие ,