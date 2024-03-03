Специалисты томского НИИ кардиологии осматривали детей в Барнауле

28-29 февраля на базе консультативно-диагностического центра АККЦОМД алтайских детей осматривали специалисты НИИ кардиологии Томского НМИЦ. Прием вели врач детский кардиолог, заведующий отделением детской кардиологии Тамара Кондратьева и заведующая отделением функциональных методов исследования Галина Марцинкевич.

Виктория Савченко, специалист по работе с регионами НИИ кардиологии:

– У нас есть две основные категории детей, это дети с врожденными пороками сердца и дети с нарушениями сердечного ритма. Детям с нарушениями ритма редко когда требуется ультразвуковое исследование, все решается в процессе консультации, через анализ данных медицинской документации (данные ЭКГ, холтеровского мониторирования). Детям с пороками сердца мы делаем ультразвуковое исследование и потом консультируем родителей. В первый день приема у нас были дети с врожденными пороками сердца, с большими открытыми артериальными протоками, с лечением которых нельзя тянуть, одному из таких детей меньше года. Была девочка со сложным врожденным пороком сердца в виде аномального крепления хорд клапана с формированием выраженной внутрисердечной преграды, ее лечение тоже откладывать нельзя. Ряду детей мы предлагаем обследование в условиях федерального центра по полису ОМС. Тем детям, кому показано оперативное лечение, мы предлагаем приехать к нам по федеральной квоте.

За два дня томские кардиологи осмотрели 86 детей. На хирургическое лечение направлено 20 детей. 17 детей будут госпитализировано на обследование и лечение в условиях федерального центра в рамках ОМС.

Предыдущий выездной осмотр детей томскими кардиологами состоялся в ноябре прошлого года, тогда было осмотрено 126 детей.

Взято отсюда.

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