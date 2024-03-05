Профессия психолога окутана мифами: от крайности “психолог знает, как жить” – до утверждения “психология – псевдонаука”. Ни одно из этих суждений, говорят эксперты, не отражает действительность

Россияне, в том числе жители Алтайского края, стали больше нуждаться в помощи психолога. Так, за прошлый год только на единую горячую линию Красного Креста обратилось около 17,5 тысячи человек. Не так давно клинических психологов включили в полис обязательного медицинского страхования.

При этом вокруг психологии и психологов существует много мифов, один из которых о том, что обращаться к психологу – стыдно.

“Люди, допустим, стесняются пойти. Но, если б это было в поликлинике, я так думаю, что люди бы пошли. Потому что у людей есть внутренние проблемы, то, с чем они психологически не могут справиться, а куда-то пойти они не могут”, – поделилась мнением горожанка.

Другой миф вытекает из первого. В обществе до сих пор есть мнение, что тот, кто пошел к психологу, – нездоров и ненормален.

“Ну, если человек нормальный, то у него и психика будет нормальной. Если он ненормальный – все, с ним все понятно”, – отметил барнаулец.

Третий миф гласит, что психолог должен лечить.

“Пустая затея. Есть психиатр – это врач, а психолог – болтун. Деньги который клянчит. Так что в ОМС их включать ни в коем случае не надо”, – заявил местный житель.

Кроме того, люди считают, что бесплатным психологам доверять нельзя.

“Сложилось в голове, в общем, что в наши государственные больницы лучше не обращаться по этим вопросам. Обычно обращаются к частным психологам, что ли, нежели к больничным”, – добавил горожанин.

Однако есть и правда, которая заключается с томи, что иногда без психолога не справиться.

“Человек может даже не догадываться, в чем его потребность. А может догадываться, но не признавать”, – подчеркивает психолог Светлана Чернодарова.

Светлана Чернодарова практикует психотерапию в гештальт-подходе и песочную психотерапию Карла Юнга. Методы осваивала в дополнение к психологическому образованию. Одна из техник работает так: из множества игрушек в шкафу клиент выбирает несколько таких, которые чем-то зацепили, и рассказывает о них. Неосознанно, человек говорит про себя самого. Здесь и подключается психолог.

“Очень редко бывает, чтобы человек пришел и говорит: “Так, вот такой запрос, нужно понять, что я там не так делаю”. Все научные методы каким-то образом из психоанализа получились и образовались. Там много опирается на психоанализ”, – объяснила психолог.

Учение Зигмунда Фрейда отсылает к забытому опыту из детства. Об этом много популярной литературы и фильмов. Но есть и множество других методов и направлений – от научных теоретических до творческих практических, как арт-терапия.

“Порисовали мандалы, просто кружочки почертили, да, квадратики – у вас уже меняется состояние, вам уже становится легче, у вас не так болит голова, вы более расслабленны и готовы к каким-то свершениям”, – рассказала арт-терапевт и художница Елена Дмитриева.

Методик и техник много, но “непосвященные” не знают, как убедиться в качестве предлагаемых психологом услуг. Сложность и в том, что оценить по достоинству специалиста можно по результатам его работы – например, по рецензиям от знакомых. А выбирая самостоятельно, лучше ориентироваться прежде всего на наличие образования, а уже после – на богатый опыт. Рекламировать самого себя психологам запрещает этический кодекс.

“Сейчас мы видим, очень мощный крен в образовании в сторону практики, и это, с одной стороны, прекрасно. Потому что, достаточно долго мы получали выпускников, которые имеют хорошую теоретическую базу, но маловато практики. Поэтому работодатель относился со скепсисом, так скажем. И, скорее, заходил с установкой, что ему придется еще переучивать специалиста”, – рассказала директор психологического центра Алтайского филиала РАНХиГС Юлия Шведенко.

В Советском Союзе психологии не было, была педагогика. Душевные проблемы решали или воспитанием и обучением, или изоляцией. Позже в России появились короткие курсы, и психологов стало много – люди заговорили о них. Сегодня выпускники вузов осваивают еще и отдельные методы для практики в длительной психотерапии и глубокой работы с психикой – это дает специалисту и более высокий статус. Однако до выхода “на арену” желательно самому пройти личную психотерапию.

При этом сами психологи рассчитывают и на ответственность клиентов. Чтобы изменить жизнь, нужно работать над собой, а это иногда болезненно.

Ольга Рогожникова – психолог в телесном направлении, а гвозди – один из методов работы с телом для высвобождения от эмоций и переосмысления опыта. Так можно прожить эмоции, а не прятать их внутри.

Иначе работает религия. Она помогает совладать с эмоциями. Веруя во власть высших сил, человек отпускает контроль над происходящим. Большинство верований проповедует смирение для спокойствия.

“Когда не было массовой, скажем так, психологической помощи, то человек был вынужден справляться сам. Закаляло ли это его? – да. Но вот тут трудно сказать: фактором выступило наличие или отсутствие помощи. Ну или просто, там, не знаю, возможности”, – отметила Юлия Шведенко.

Часто одни не могут достучаться, что помощь есть, другие просто боятся просить помощи. Кроме того, на рынок выходят и предприимчивые психологи-любители. Однако есть и позитив. Профессионалы подстраиваются под популярные запросы. Клиенты чаще обращаются к тем, кто уже работал с темами, как у них. Психологические центры также развиваются технически. При этом до сих пор психические заболевания – под негласным запретом на обсуждение.

“Клинические психологи – они, помимо базовых каких-то предметов, изучают также патопсихологию, нейропсихологию, анатомию, физиологию и психиатрию. Если к нему приходят пациенты, люди с психическими отклонениями, он может с ними работать, как в совокупности с врачом-психиатром, так и отдельно. А психолог-консультант не может”, – объяснила клинический психолог психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана Анастасия Тюрина.

Тот же принцип – в кризисных психологических центрах. Напротив, самостоятельные психологи и психотерапевты тщательно отбирают “своих” клиентов – по профилю – и некоторым вынужденно отказывают в помощи. Но и они поддерживают связь с коллегами, чтобы перенаправлять клиентов, если это необходимо.

Специалисты сходятся во мнении: важно поддерживать контакт с профессиональным сообществом. Так они смогут предлагать адекватную ситуации и состоянию человека помощь. Однако нужна и серьезная просветительская работа.

С 2022 года услуги клинического психолога включили в полис обязательного медицинского страхования для нуждающихся категорий граждан. Правда, к ним относятся только беременные, инвалиды и ветераны боевых действий. А между тем.в доступной психологической помощи сегодня нуждается все больше людей.

А поскольку причин для стресса в мире становится все больше, ожидается, что и число нуждающихся в психологической помощи будет только расти. Специалисты считают: необходимо расширять число категорий, которые смогут прибегнуть к психологам, и их помощь нужно сделать максимально доступной.

Взято отсюда