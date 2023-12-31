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Специи, морепродукты, мясо и апельсины: каким должен быть новогодний стол 2024

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Специи, морепродукты, мясо и апельсины: каким должен быть новогодний стол 2024

Какие блюда можно и нельзя готовить на праздничный стол к Году Дракона

О меню новогоднего стола многие начинают задумываться задолго до наступления долгожданного праздника. Стоит отметить, что сегодня готовят на праздничный стол не только традиционные блюда – оливье и селедку под шубой, но и блюда, которые символизируют наступающий год по китайскому календарю.

2024-й – год Зеленого Деревянного Дракона. В китайской традиции дерево считается элементом роста, успеха и развития.

Что обязательно должно быть на новогоднем столе

Праздничный стол, накрытый для встречи Нового года, должен ломиться от блюд. Однако начать подготовку к нему нужно обязательно с покупки свежих специй и приправ, поскольку именно они играют главную роль в блюдах, которые предпочитает китайский символ наступающего года. Поэтому встречая год Дракона, нельзя не обойтись без чеснока, острого красного перца, имбиря, гвоздики и аниса.

Обязательно нужно подать гостям рыбу и морепродукты, так как это любимое лакомство Дракона. Кроме того, порадуется хищник и хорошо приготовленному мясу, пикантности которому добавят специи или острый соус. 

В 2024 году на столе обязательно должны быть свежие фрукты, особенно апельсины, которые олицетворяют изобилие, и мандарины.

А вот на десерт можно подать любые блюда на свой вкус, но лучше будет, если приготовить сладости по новому рецепту.

Что нельзя ставить на новогодний стол

Не стоит подавать к столу блюда из кролика и зайца, поскольку считается, что Дракону будет неприятно увидеть на столе животное, которое, согласно легенде, он спас. Также не рекомендуются блюда из курицы – на Востоке говорят, что для такого величественного зверя, как Дракон, это слишком простая еда.

Драконы предпочитают свежую натуральную еду, поэтому консервы и полуфабрикаты на праздничном столе совершенно недопустимы.

Как украсить праздничный стол

Счастливыми цветами Нового года – 2024 по восточному календарю считаются: 

  • золотой;
  • серебряный;
  • белый и все его оттенки (молочный, кремовый, цвет экрю);
  • серый (от графитового до нежно-серого, при этом можно выбрать как теплый, так и холодный оттенок);
  • алый и его оттенки;
  • шоколадный.

Именно в такой гамме лучше подобрать скатерти, салфетки и прочий декор праздничного стола. Также можно украсить стол фигурками символа года.

Сервируя новогодний стол, обязательно надо поставить на него зажженные свечи, поскольку огонь – главная и самая прочная ассоциация с Драконом.

погода на завтра , погода сейчас ,

Взято отсюда

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