Вооружённые силы России отразили 20 атак украинских войск на различных направлениях специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате этих атак погибли до 910 украинских военнослужащих, уничтожено 4 боевых бронированных машины, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», одна САУ «Гвоздика» и одна М109 Paladin производства США, а также по одному орудию Д-20 и Д-30.

В результате украинских обстрелов в городе Горловка Донецкой Народной Республики повреждены техникум, дворец детского и юношеского творчества и административное здание, сообщил мэр города Иван Приходько.

Словацкий премьер-министр Эдуард Фицо заявил, что Украина находится под контролем США, а Европейский союз делает ошибку, что не формирует собственную точку зрения об украинском конфликте. По его словам, США навязывают свои интересы Украине, а ЕС следует им в этом.

Во Франции задумались о наёмниках, которые едут воевать за Украину. Лидер движения «Патриоты» Филиппо Филиппо выразил обеспокоенность тем, что наёмники могут представлять угрозу для безопасности Франции.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей пострадали объекты критически важной инфраструктуры, сообщили назначенные Киевом главы администраций.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские военные на фронте жалуются на невозможность наступать из-за нехватки живой силы и вооружений. По его словам, Россия обладает преимуществом в воздухе, пишут РИА Новости.

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