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Спецоперация на Украине, 20 января: ВС РФ отразили 20 атак ВСУ, Киев потерял до 910 солдат

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Спецоперация на Украине, 20 января: ВС РФ отразили 20 атак ВСУ, Киев потерял до 910 солдат

Вооружённые силы России отразили 20 атак украинских войск на различных направлениях специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате этих атак погибли до 910 украинских военнослужащих, уничтожено 4 боевых бронированных машины, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», одна САУ «Гвоздика» и одна М109 Paladin производства США, а также по одному орудию Д-20 и Д-30.

В результате украинских обстрелов в городе Горловка Донецкой Народной Республики повреждены техникум, дворец детского и юношеского творчества и административное здание, сообщил мэр города Иван Приходько.

Словацкий премьер-министр Эдуард Фицо заявил, что Украина находится под контролем США, а Европейский союз делает ошибку, что не формирует собственную точку зрения об украинском конфликте. По его словам, США навязывают свои интересы Украине, а ЕС следует им в этом.

Во Франции задумались о наёмниках, которые едут воевать за Украину. Лидер движения «Патриоты» Филиппо Филиппо выразил обеспокоенность тем, что наёмники могут представлять угрозу для безопасности Франции.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей пострадали объекты критически важной инфраструктуры, сообщили назначенные Киевом главы администраций.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские военные на фронте жалуются на невозможность наступать из-за нехватки живой силы и вооружений. По его словам, Россия обладает преимуществом в воздухе, пишут РИА Новости.

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Взято отсюда.

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