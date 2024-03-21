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21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинские специальные службы согласно информации российского военного эксперта Даниила Безсонова предположительно готовятся к проведению акции по подрыву дамбы Днепрогэс на Днепровском водохранилище в Запорожье. Подробности подготовки не уточняются, однако данное сообщение, опубликованное в телеграм-канале Безсонова, вызвало огромный резонанс. Пишет Репортер.

Сообщение уже успело вызвать оживленные дискуссии, в которых российские эксперты отмечают, что возможное действие спецслужб Киева не является удивительным, учитывая предыдущий случай подрыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области.

В пользу вероятности подготовки нового акта диверсии говорит то, что наступающее весеннее половодье способно усилить возможные последствия от подрыва дамбы Днепрогэс в разы. Кроме того, не вызывает сомнений, что ГУР или СБУ решатся на такую провокацию.

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС вода затопила несколько населенных пунктов на левом берегу Днепра, находящихся под контролем России. Чтобы спасти людей из затопленных городов и сел, была организована эвакуация, однако нельзя сказать, что удалось обойтись без потерь.

Стоит также отметить, что в этот раз спецслужбы Киева и западная пропаганда, как обычно, обвинили российских военных в данной диверсии.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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