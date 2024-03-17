Спектакль-балет по произведениям Шукшина в исполнении ансамбля «Алтай» представят на театральном фестивале в Иркутске

Сегодня, 17 марта, на сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова выступит Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова.

Напомним: балет-спектакль «Жил человек» по произведениям Шукшина прошел конкурсный отбор и вошел в афишу второго театрального фестиваля имени Валентина Распутина, который проходит в эти дни в Иркутске.

В фестивале принимают участие 11 профессиональных коллективов России из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Барнаула, Вологды, Астрахани, Улан-Удэ и Иркутска.

Организаторы выбирали в афишу не только спектакли по произведениям Валентина Распутина, но и авторов, близких писателю по духу: Фёдора Абрамова, Виктора Астафьева, Василия Шукшина, Василия Белова. Всего было рассмотрено 58 заявок из разных уголков страны. По результатам конкурсного отбора одобрено 13 спектаклей.

Кроме этого, 19 марта в Иркутском ТЮЗе Государственный ансамбль песни и танца «Алтай» имени А.Ф. Березикова покажет спектакль «Блуждающие звезды» по роману Шолом-Алейхема и «Рахманинов». Спектакли созданы под руководством всемирно известного балетмейстера, народного артиста СССР Владимира Васильева.

Взято отсюда.

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