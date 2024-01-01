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Спектакли, мастер-классы, выставки. Куда сходить на новогодних каникулах в Барнауле?

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Свои программы для детей приготовили театры и библиотеки

Спектакли, мастер-классы, выставки. Куда сходить на новогодних каникулах в Барнауле?

Фото: muzkom22.ru

Сегодня, 1 января, и новогодние каникулы только начались, но чтобы они запомнились не только вам, но и детям, нужно обязательно спланировать для них культурную программу и досуг. В Барнауле пройдет много мероприятий. Уверены, что хотя бы одно вас заинтересует обязательно. Куда можно сводить ребят в краевой столице, читайте на amic.ru.

Театры

В театре драмы начиная с 2 января ежедневно можно будет увидеть сказку о маленькой девочке Дарёнке “Серебряное копытце” и историю о новогоднем чуде “Не скажу”. Комедию “За двумя зайцами” представят 8 января.

В музыкальном театре начиная с 3 января можно будет посмотреть детский новогодний мюзикл “По щучьему веленью, или у Емели Новый год”, а также хореографическое театрализованное представление “В гостях у Дюймовочки”. Музыкальная сказка “Снежная королева” пройдет в театре с 6 января. Зрителей от 12 лет и старше приглашают на мюзикл-ревю “Дубровский” (3 января) и музыкальную комедию “Бабий бунт” (4 января).

Молодежный театр Алтая в дни новогодних праздников представляет музыкальную сказку “Бременские музыканты”.

Сразу две новогодние премьеры представят в театре кукол “Сказка”: “Снежная королева” и “сНежная история”, сообщает пресс-служба администрации города Барнаула.

Библиотеки

Книжно-иллюстративная выставка-просмотр “Волшебное Рождество” будет работать в библиотеке № 16 (пр. 9 Мая, 7а) с 3 по 14 января. Здесь можно узнать историю и традиции православного праздника Рождество и как его отмечали на Руси раньше. Для детей старше 6 лет здесь проведут познавательную викторину.

3 января в библиотеке № 14 (ул. Новосибирская, 1а) в 11:00 начнется новогоднее конфетти “Мороз потехам не помеха”. Здесь дети смогут отправиться в увлекательное путешествие по зимним сказкам, вспомнят пословицы и загадки о зиме. А в завершении мероприятия для них проведут игры и забавы на свежем воздухе.

4 января в 11:00 библиотека № 17 (ул. Островского, 31) приглашает всех желающих посетить мастер-класс “Ангел Рождества”. Здесь барнаульцев научат, как сделать своими руками сувенир, который станет прекрасным подарком к этому светлому празднику.

4 января в 12:00 библиотека № 3 (ул. Кавалерийская, 13) в преддверии Рождества состоится мастер-класс “Рождественская звезда”. Ребята узнают историю православного праздника и смогут своими руками изготовить из бумаги, мишуры, блесток, пайеток рождественскую открытку.

4 января в 12:00 в библиотеке № 37 (ул. Шукшина, 29, корп. 2) пройдет мастер-класс “Ангел небесный” для учащихся начальной школы. Игрушку дети будут делать из лоскутков ткани и ниток, рассказывают в пресс-службе городской администрации.

4 января в 12:00 в библиотеке № 10 (ул. Чайковского,19) пройдет мастер-класс “Волшебство новогодних затей”. Здесь ребята своими руками смогут сделать открытки, ажурные снежинки и рождественские звездочки.

4 января в 12:00 в библиотеке № 20 (Ленина ,165) пройдет библиоквест “Январские приключения в королевстве чтения”. Ребятам предстоит отвечать на каверзные вопросы, читать стихи и участвовать в новогодней викторине.

4 января в 12:00 в библиотеке № 17 (ул. Островского, 31) состоится фольклорный час “Славим Рождество”. А 5 января в 11:00 пройдут рождественские посиделки “Тихий свет Рождества”. Ребята узнают историю праздника, а также смогут поучаствовать в сказочных викторинах и играх.

4 и 5 января в течение дня в библиотеке № 11 (ул. Октябрят, 29) пройдет викторина-поиск “В Новый год за сказками”. Юным читателям предложат ответить на вопросы, прослушать фрагменты новогодних историй и сказок, а также стать “детективами”, которые разыскивают новогодние сюрпризы.

5 января в 12:00 Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского (Г. Исакова, 170) стартует литературно-творческая мастерская “Подарки Матушки Зимы”. Для ее участников приготовили неожиданные сюрпризы. Ребята прочитают вслух зимние стихи, отгадают лесные загадки, а также смастерят поделку “Рождественский ангел”.

5 января в 12:00 в Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева (Профинтерна, 35) для детей состоится литературно-игровой час “В царстве Хозяйки Медной горы”. Гости ознакомятся с интересными фактами из жизни знаменитого уральского писателя П.П. Бажова, отгадают загадки по сказам и примут участие в викторине.

5 января в 12:00 библиотека № 32 (ул. 50 лет СССР, 16) начнутся фольклорные посиделки “Так было на Руси”. Ребята смогут окунуться в мир традиций наших предков, приоткрыть завесу таинственных гаданий и пророчеств, творимых только раз в году – на Святки.

5 января в 12:00 сотрудники библиотеки № 37 (ул. Шукшина, 29, корп. 2) приглашают детей младшего школьного возраста открыть литературный сундучок “Расскажи нам, ёлочка, сказку”, который хранит вопросы, посвященные новогодним сказкам, зимние загадки и пословицы. В программе интересные творческие задания, конкурсы, викторины.

5 января в 12:00 в Музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева (ул. Профинтерна, 35) будет проведен мастер-класс “Рождественский подарок”.

Где в Барнауле открылись новогодние городки и елки читайте тут.

город Горняк

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