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Спикер гордумы Галина Буевич исполнила новогоднее желание барнаульского ребенка

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Спикер гордумы Галина Буевич исполнила новогоднее желание барнаульского ребенка

В канун Нового года председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой побывала в гостях у семиклассника Захара и его бабушки Ларисы Юрьевны, которая является его опекуном. Спикер гордумы вручила мальчику новогодние подарки, которые подготовила в рамках благотворительной акции «Желания под елкой».

Захару 12 лет, он учится в барнаульской школе, а свободное время посвящает рисованию, а также посещает кружки по изготовлению поделок. Скоро год, как к увлечениям творчеством добавилось еще одно хобби – в свободное от занятий время Захар посещает секцию ушу, считает, что настоящий мужчина должен поддерживать физическую форму и владеть навыками хотя бы одного вида единоборств.

В канун Нового года мальчик вместе с бабушкой решили принять участие в доброй акции, о которой узнали от знакомых. Написали организаторам акции «Желания под елкой» о мечте получить в подарок конструктор LEGO и специальные сладости для детей с ограниченными возможностями здоровья (сахарный диабет 1 типа).

Шар с желанием Захара сняла с новогоднего дерева председатель городской Думы Галина Буевич. Сегодня они вместе открыли новогодний подарок, и Захар пообещал Галине Александровне прислать фотографию уже собранной модели автомобиля. Он показал гостям свою коллекцию поделок из конструктора LEGO, и сказал, что новая машина станет ее украшением. Другим хобби Захара является сборка Кубика Рубика. Он с удовольствием продемонстрировал свое мастерство и показал гостям мастер-класс по быстрой сборке «магического кубика».

Взято отсюда.

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