Спикер Заксобрания Карелии Шандалович рассказал о новых доплатах учителям

Председатель законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович Фото: пресс-служба ЗС РК

По словам председателя Законодательного Собрания Карелии, педагоги с этого года получат по 100 тысяч рублей за успехи учеников

19 октября на заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты приняли во втором окончательном чтении проект закона, направленный на расширение перечня форм материальной поддержки педагогов. Автором инициативы стал Глава республики Артур Парфенчиков.

Законопроект предлагает выплачивать денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей педагогам, которые подготовили призеров и победителей заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также выпускников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене.

Заксобрание Карелии Фото: пресс-служба ЗС РК

“Карельские учителя смогут получить первые выплаты уже в этом году – в качестве поощрения за успехи учеников, достигнутых с начала 2023 года. В случае если у одного педагога сразу двое учеников смогли, например, показать максимальные результаты на Едином государственном экзамене, то такому учителю выплатят 200 тысяч рублей”, – пояснил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

Ежегодно в Карелии победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников становятся до 5 старшеклассников, а максимальное количество баллов на ЕГЭ набирают до 25 выпускников школ республики.

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