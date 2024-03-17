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Спокойно, без серьезных нарушений: Виктор Томенко оценил прошедшие выборы

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Спокойно, без серьезных нарушений: Виктор Томенко оценил прошедшие выборы

Выборы президента России в Барнауле. Голосование Фото: Олег Укладов

Избирательные участки официально закрылись в 20.00. Комиссии начали подсчет голосов. По словам главы региона, выборы прошли спокойно

В Алтайском крае завершилось голосование на выборах президента. Проголосовали больше миллиона человек. Губернатор Виктор Томенко поблагодарил всех, кто нашел время и принял участие.

“Трехдневное голосование на Алтае прошло спокойно, без серьезных нарушений. Благодарю всех, кто напряженно работал в эти дни. Это и сотрудники избирательных комиссии, и наблюдатели, и представители правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность на участках”, – написал глава региона в Telegram-канале.

Комиссии приступили к подсчету голосов.

Отметим, что общая явка на выборах президента с учетом ДЭГ на 15:45 по мск составляет 70,81%, пишет ТАСС.

Ранее “Толк” рассказывал, без каких непредвиденных ситуаций не обошлось на выборах.

Взято отсюда

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