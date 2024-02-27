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Спортивный конкурс на Толке. Ответь на вопросы и получи упаковку изотоника

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Спортивный конкурс на Толке. Ответь на вопросы и получи упаковку изотоника

Изотоник Batterade Фото: Олег Укладов

Правила максимально просты: участникам конкурса необходимо посмотреть видеоурок и ответить на четыре простых вопроса. Победитель будет определен уже на этой неделе

Редакция сайта “Толк” продолжает популяризировать здоровый образ жизни и объявляет новый тематический конкурс!

Читатели нашего издания имеют возможность получить упаковку изотоника Batterade от БПЗ. Условия конкурса максимально просты. Участникам необходимо посмотреть видеоурок по вольной борьбе Центра смешанных единоборств “Топ Тим Сибирь” и ответить на четыре вопроса.

Вопросы:

  • Какой первый вид спорта попробовал Бауржан Аубакиров?
  • Что восстанавливает изотоник “Баттеред”?
  • Сколько раз в неделю раньше занималась основная группа по вольной борьбе?
  • Вольная борьба – это …?

Свои ответы присылайте в комментариях под этой публикацией. Итоги конкурса будут подведены на нашем сайте в четверг, 29 февраля. Победителя определит рандомайзер, выбрав имя или никнейм одного из комментаторов, правильно ответившего на все четыре вопроса.

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Рекламодатель: ОАО “Барнаульский Пивоваренный завод”, ИНН 2222010839

Взято отсюда

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