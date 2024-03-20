Василий Уткин Фото: vk.com/egrisi_afc

Российский спортивный журналист Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет. Он был лауреатом премии ТЭФИ в номинации “Лучший спортивный комментатор” 2004 и 2005 годов

“Вечером 19 марта спортивный мир шокировала трагическая новость. Умер легендарный журналист и комментатор Василий Уткин”, – так пишет РИА Новости о смерти журналиста.

Что известно о смерти Василий Уткина

Врачи диагностировали у Василия Уткина острую сосудистую недостаточность и госпитализировали. В больнице его подключили к аппарату ИВЛ, однако состояние комментатора продолжало ухудшаться. Медики начали реанимировать Уткина, однако результата это не принесло – он скончался 19 марта в 16.01.

Предварительной причиной смерти называют тромбоэмболию легочной артерии, пишет Telegram-канал Baza.

В сентябре 2023 года Василий Уткин сообщал, что “его здоровье оставляет желать лучшего”, пишет Forbes.

“Мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу в данный момент”, — говорил комментатор.

Чем запомнился Василий Уткин

Василий Уткин комментировал четыре финала Лиги чемпионов (2000, 2001, 2004, 2011), матчи чемпионатов мира и Европы 2000, 2002, 2004, 2006 и 2008 годов (в том числе финалы Евро-2000 и 2008), пишет РБК.

Журналист становился лауреатом премии ТЭФИ в номинации “Лучший спортивный комментатор” 2004 и 2005 годов.

В составе бригад НТВ и “НТВ-Плюс” Уткин выезжал на Олимпийские игры в Атланту (1996), Нагано (1998), Афины (2004), Турин (2006), Пекин (2008) и Лондон (2012). Во время Игр в Солт-Лейк-Сити (2002) комментировал соревнования из Москвы.

Также Василий Уткин работал главным редактором “НТВ-Плюс”, вел развлекательное игровое шоу “Большой вопрос” на телеканале СТС, работал на телеканале “Матч ТВ” комментатором футбола, ведущим шоу “Все на Матч!”, комментировал матчи на Eurosport.

Помимо журналистики, Уткин снимался в кино. Он принимал участие в таких фильмах, как “День выборов”, “О чем говорят мужчины”, “Трудные подростки” и других проектах “Квартета И”, а также играл в программе “Что? Где? Когда?”.

Взято отсюда