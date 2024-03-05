Спортшколу отремонтировали в алтайском райцентре за 30 млн рублей

Учреждение торжественно открыл министр спорта Иван Нифонтов

Мамонтовская спортшкола / Фото: altaisport.ru

В райцентре Мамонтовского района капитально отремонтировали местную спортивную школу, сообщает “Алтайский спорт”.

Работы обошлись в 29,8 млн рублей. За эту сумму обновили крышу, фасад, окна, двери, инженерные системы, а также провели внутреннюю отделку, благоустроили прилегающую территорию и сделали пандус.

1 марта объект торжественно открыли министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов и глава района Сергей Волчков.

новости горняк



Источник