реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Спортшколу отремонтировали в алтайском райцентре за 30 млн рублей

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Учреждение торжественно открыл министр спорта Иван Нифонтов

Спортшколу отремонтировали в алтайском райцентре за 30 млн рублей

Мамонтовская спортшкола / Фото: altaisport.ru

В райцентре Мамонтовского района капитально отремонтировали местную спортивную школу, сообщает “Алтайский спорт”.

Работы обошлись в 29,8 млн рублей. За эту сумму обновили крышу, фасад, окна, двери, инженерные системы, а также провели внутреннюю отделку, благоустроили прилегающую территорию и сделали пандус.

1 марта объект торжественно открыли министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов и глава района Сергей Волчков.

новости горняк

Источник

горняк22 телеграм

В Сибири произошел взрыв на ТЭЦ. Есть пострадавшие

В Туве произошло ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Пострадали 16 человек.…

Узнать больше
В Бийске пожарные спасли пять человек из задымленного подъезда

В Бийске пожарные спасли пять человек из задымленного подъезда

В Бийске ночью 5 марта в одной из квартир на…

Узнать больше
Убавили в коже, прибавили в гололеде. Самое интересное, о чем говорил мэр Барнаула в годовом отчете

Убавили в коже, прибавили в гололеде. Самое интересное, о чем говорил мэр Барнаула в годовом отчете

Мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами Барнаульской гордумы об…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp