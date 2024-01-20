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Спортсменка из Алтайского края стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по конькобежному спорту

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Спортсменка из Алтайского края стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по конькобежному спорту

Соревнования прошли накануне в Челябинске.

Источник фото: Алтайский спорт

Алиса Беккер из Барнаула стала бронзовым призёром женских масстартов на Кубке России по конькобежному спорту, сообщает газета «Алтайский спорт».

Масстарт состоял из 16 кругов, спортсменка также параллельно представляла столичный регион и в составе команды Москвы завоевала серебро в гонке на 6 кругов.

Следующие соревнования, в которых примет участие Беккер, состоятся на Чемпионате России по многоборью 27-28 января 2024 года.

Взято отсюда.

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