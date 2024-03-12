9 и 10 марта 2024 года в Абакане проходили чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по чир спорту. Участие в них приняли порядка 1100 спортсменов. Там побывали и представители Алтайского края: команды «Динамит» из Заринска, «Инфинити» и «Экстрим» из Барнаула.

Алтайским спортсменам удалось завоевать шесть медалей, а в региональном зачёте занять третье место. Барнаульский «Экстрим» стал вторым в клубном зачёте, сообщил “Вечерний Барнаул”.

Результаты первенства Сибири следующие:

в дисциплине «чир-фристайл-группа» первое место заняла сборная Алтайского края;

в «чирлидинг-группе» первым стал «Динамит» (Заринск);

в дисциплине «чир-фристайл-двойка» — второе место заняли представители барнаульского «Экстрима» Елизавета Закопко и Екатерина Красакова;

в дисциплине «чир-хип-хоп-двойка» вторыми стали Софья Железная и Дарья Ярцева («Экстрим», Барнаул);

в «чирлидинг-группе» на третью ступень пьедестала поднялись представители «Динамита» из Заринска;

в дисциплине «чир-джаз-группа» — третье место заняли девушки из «Инфинити» (Барнаул).

Взято отсюда