Спортсмены Алтайского края завоевали 24 медали на играх “Большой Алтай” в Китае

В Китае завершились I зимние игры “Большой Алтай”

В Китае завершились I зимние игры “Большой Алтай”. За три дня спортсмены Алтайского края завоевали 12 золотых, девять серебряных и три бронзовые награды. В последний соревновательный день команда завоевала еще шесть наград, сообщает “Катунь 24” со ссылкой на “Алтайский спорт”.

Григорий Огнев, воспитанник Алтайской спортивной школы олимпийского резерва, стал первым в скиатлоне, а потом и в ски-альпинизме. Он стал четырехкратным чемпионом игр.

Серебро в скиатлоне взял Михаил Бибикин. У девушек бронза в этой дисциплине досталась Александре Ильиной.

Две серебряные медали на счету сноубордистов Михаила Черкашина и Эвелины Вогнерубовой, выступавших в дисциплине “слалом-гигант”.

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Взято отсюда