СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ предлагает заморозить утильсбор на сельхозтехнику

Объединения аграриев и дилеров сельхозтехники обратились в Правительство с просьбой воздержаться от повышения утилизационного сбора на сельхозтехнику, который уже весной может увеличиться в 5–10 раз. Из-за этого стоимость, например, импортных тракторов и комбайнов может повыситься в диапазоне от 4,5 до 14 млн рублей, оценивают авторы обращения. Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов призвал кабмин заморозить утильсбор на сельхозтехнику.

"Если повысят утильсбор на сельхозтехнику, подорожает техника, следом зерно, вырастут потребительские цены на сельхозпродукцию, – отмечает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

"За прошлый год стоимость сельхозтехники и так увеличилась на 10%, продажи сократились на 20%. В том числе благодаря очередному увеличению утильсбора, – отметил Сергей Миронов. –Новое повышение утильсбора может привести к заморозке рынка – технику будут меньше покупать. В худшем случае за подорожание заплатят потребители: по оценкам экспертов, повышение утильсбора приведет к росту цен на сельхозпродукцию на 5–7%. Государство, безусловно, должно поддерживать отечественное машиностроение, но при этом учитывать интересы аграриев и граждан".

Напомним, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ выступает за отмену утильсбора – не только на сельхозтехнику, но и на легковые и грузовые автомобили. Вместо него предлагает ввести разумные ввозные пошлины на импорт, при этом усилить меры поддержки отечественных производителей для создания здоровой конкуренции, которая должна вести к снижению цен.

По материалам регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае.

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , новости алтайского края и республики алтай ,