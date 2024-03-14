Спрос на бронирование отелей в Крыму на лето вырос на 488%

В России зафиксирован резкий рост спроса на внутренний туризм

По данным поиска авиабилетов и бронирования отелей сервиса “Яндекс Путешествия”, в России набирает темпы интерес к внутреннему туризму. Так, спрос на авиабилеты внутри страны увеличился на четверть по сравнению с показателями прошлого года. При этом значительно вырос спрос и на летнее бронирование отелей в разных регионах России, пишут “Известия”.

Эксперты отмечают, что к началу весны россияне уже занялись планированием своих летних путешествий в пределах страны. Специалисты заметили, что это касается не только самых популярных направлений.

Согласно последним данным, самыми востребованными регионами стали Республика Крым, где спрос на отели вырос на 488%, и Краснодарский край — спрос на отели вырос на 308%.

Кроме южных направлений, спрос на ранние бронирования отелей на лето увеличился в Мурманской области (+389%), Республике Северная Осетия (+381%), Карачаево-Черкесской Республике (+351%), Республике Карелия (+303%) и Камчатском крае (+287%).

Среди менее популярных туристических направлений на лето 2024 года увеличился спрос на 296% на отели во Владимирской области, в Ростовской — на 287%, в Нижегородской — на 286% и на 283% в Калининградской.

В то же время Москва и Московская область с Санкт-Петербургом и Ленобластью не утратили своей привлекательности для летнего отдыха — в этом году отели в двух столицах бронируют больше на 234% и 214% соответственно.

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Взято отсюда