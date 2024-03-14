реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Спрос на бронирование отелей в Крыму на лето вырос на 488%

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Спрос на бронирование отелей в Крыму на лето вырос на 488%

В России зафиксирован резкий рост спроса на внутренний туризм

По данным поиска авиабилетов и бронирования отелей сервиса “Яндекс Путешествия”, в России набирает темпы интерес к внутреннему туризму. Так, спрос на авиабилеты внутри страны увеличился на четверть по сравнению с показателями прошлого года. При этом значительно вырос спрос и на летнее бронирование отелей в разных регионах России, пишут “Известия”.

Эксперты отмечают, что к началу весны россияне уже занялись планированием своих летних путешествий в пределах страны. Специалисты заметили, что это касается не только самых популярных  направлений.

Согласно последним данным, самыми востребованными регионами стали Республика Крым, где спрос на отели вырос на 488%, и Краснодарский край — спрос на отели вырос на 308%.

Кроме южных направлений, спрос на ранние бронирования отелей на лето увеличился в Мурманской области (+389%), Республике Северная Осетия (+381%), Карачаево-Черкесской Республике (+351%), Республике Карелия (+303%) и Камчатском крае (+287%).

Среди менее популярных туристических направлений на лето 2024 года увеличился спрос на 296% на отели во Владимирской области, в Ростовской — на 287%, в Нижегородской — на 286% и на 283% в Калининградской.

В то же время Москва и Московская область с Санкт-Петербургом и Ленобластью не утратили своей привлекательности для летнего отдыха — в этом году отели в двух столицах бронируют больше на 234% и 214% соответственно.

область район погода , погода сейчас ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Алтайском крае два сотрудника полиции устроили драку на пороге отдела МВД

В Алтайском крае два сотрудника полиции устроили драку на…

Инцидент произошел в Камне-на-Оби, сообщает «АСТ-54 Black». Полиция. Один из…

Инвестпроекты, ЕГЭ по-новому и гибель лебедей. Что произошло в Алтайском крае 14 марта

Инвестпроекты, ЕГЭ по-новому и гибель лебедей. Что произошло в…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

«Лебедь белая» стала «крашихой»: филологи рассказали, как изменились комплименты…

Новосибирские филологи рассказали, как изменились комплименты за тысячу лет Девушки…

«Привлекла знаменитая русская душа»: Супруги Кирш, переехавшие из Германии…

Супругам Кирш из Германии вручили российские паспорта в Нижнем Новгороде…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp