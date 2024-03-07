Спрос на онлайн-кинотеатры в Алтайском крае вырос почти на четверть

Об этом говорят данные совместного исследования МегаФона и Start

Девушка. Планшет / Фото: пресс-служба МегаФона

Рост популярности онлайн-кинотеатров в стране продолжается: в 2023 году объем интернет-трафика на видеосервисах увеличился почти на четверть по сравнению с предыдущим годом. Число пользователей значительно возросло в конце года, когда на платформах было выпущено наибольшее количество премьер.

Объем трафика на видеоплатформах Start* и Wink*в декабре 2023 года увеличился на 64% по сравнению с ноябрем, когда вышел сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте”. Согласно результатам исследования, проведенного совместно МегаФоном и Start, российские пользователи в среднем проводят около 19 часов ежемесячно за просмотром фильмов и сериалов.

Количество гигабайт, потраченных абонентами из Алтайского края на российские онлайн-кинотеатры в 2023-м, выросло на 27% по сравнению с прошлым годом.

Максимальная активность пользователей была отмечена в ноябре и декабре во время выхода “Слово пацана. Кровь на асфальте”.

Среди пользователей видеосервисов в Алтайском крае преобладают миллениалы (возрастная группа от 25 до 35 лет) ­– на них приходится 51% посещений. За ними следуют зумеры (17-25 лет) и представители поколения X (35-45 лет), занимая, соответственно, второе и третье места.

Женщины активнее пользовались Wink и “Иви”: на их долю пришлось 57% и 55% потраченного трафика соответственно. На Premier*, напротив, преобладают мужчины (61% от общего числа пользователей). Наиболее активными пользователями онлайн-кинотеатров оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга. В топ-5 регионов по активности также вошли Самарская область, Краснодарский край и Башкирия.

По данным Start, россияне предпочитают смотреть драматические сериалы, а комедии являются наиболее популярным жанром кино. Интересно отметить, что семейные сериалы также стали очень популярными: их аудитория выросла в пять раз.

Время, которое россияне проводят за просмотром кино, также увеличилось. В 2023 году этот показатель вырос на 21% и теперь составляет 18 часов 41 минуту в месяц. Наиболее популярными способами просмотра являются Smart TV* и мобильные приложения, в то время как просмотр через браузер занимает третье место по популярности.

*Start (“Старт”); Wink (“Винк”); Premier (“Премьер”); Smart TV (“Смарт ТиВи”).

Горняк22



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